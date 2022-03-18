سعوديون يتحولون إلى زومبي وإنمي في بوليفارد الرياض .. شاهدوا الصور

عاش رواد موسم الرياض 2022 أجواء استثنائية مع تنظيم أكبر حفلة تنكرية شهدتها المملكة العربية السعودية في منطقتي بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند.

وأظهرت الصور المنتشرة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي الأجواء الاحتفالية التنكرية التي عاشها رواد موسم الرياض ليلة أمس الخميس، 17 مارس 2022، والتي ستستمر لليوم الجمعة 18 مارس 2022.

وشهدت ميادين البوليفارد وأروقة وينتر وندرلاند شخصيات متنوعة مثل باتمان وسبايدر مان والجوكر وتوماس "تومي" شيلبي، والكثير من الشخصيات الزومبي المرعبة وشخصيات إنمي شهيرة للذكور والإناث من مختلف الأعمار والخلفيات.

كما حضر حشد كبير من الزوار أكبر حفلة تنكرية بأزياء تبدو أقرب إلى الأنماط المرتبطة بشخصيات الخيال العلمي وأفلام هوليود وفنون القتال.

ونشرت هيئة الترفيه عبر حسابها على "تويتر" صورًا وثقت انطلاق أكبر حفلة تنكرية في منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتر وندرلاند" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وساهم موسم الرياض في مضاعفة عدد الزوار والحضور للمنطقتين، حيث أتاح الدخول المجاني لكل من يرتدي أزياء الحفلة، كما امتلأت الشاشات المربعة في بوليفارد بمشاهد الأزياء التنكرية، والتصاميم والأنماط المختلفة للأزياء التي يرتديها الزوار.

وتم توزيع العديد من الجوائز، بما في ذلك سيارتين و40 بلاي ستيشن، لأفضل المشاركين.

بوليفارد الرياض

تعتبر "بوليفارد الرياض" أهم وأكبر وجهة ليس فقط في موسم الرياض 2021 بل في السعودية بأكملها، فهي تضم العديد من أماكن الترفيه، ومحلات التسوق، ومراكز الألعاب، ودور السينما، والمقاهي، والمطاعم، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية والخارجية المناسبة للعائلات والأفراد.

وينتر وندرلاند

من ناحية أخرى، يقدم "وينتر وندرلاند" خدماته لجميع أفراد الأسرة. يحتوي على سبع مناطق فرعية للألعاب بهويات محددة بما في ذلك: