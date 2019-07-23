سعودي يستمع لأغنية عبرية في شوارع الرياض ويكتب للإسرائيليين: "نحبكم"!

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التدوين "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر سيارة تتجول في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض يستمع سائقها لأغنية باللغة العبرية.

وكتبت الصفحة تعليقًا على مقطع الفيديو قائلة:" محمد، مواطن سعودي، يسمع أغنية إسرائيلية باللغة العبرية في الرياض ويكتب للإسرائيليين: "نحبكم"!.

مواطن سعودي يسمع أغنية إسرائيلية باللغة العبرية في الرياض ويكتب للإسرائيليين: نحبكم

pic.twitter.com/rx8vdStjOH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 20, 2019

وقد دأبت الصفحة على نشر مثل هذه المقاطع والصور، زاعمة إنها تأتيها إما من الرياض وإما من معتمرين داخل الحرم المكي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أنهت استعداداتها لاستقبال أكبر موسم حج في تاريخها هذا العام بعد صدور أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيادة أعداد الحجاج بـ800 ألف حاج من خارج وداخل السعودية مع قرب انتهاء أعمال توسعة الحرمين الشريفين ليصل مجموع الحجاج إلى 2.6 مليون حاج.

وكانت السعودية استقبلت العام الماضي 1.862 مليون حاج وحاجة منهم 1.325 مليون من خارج السعودية وأكثر من 537 مليونًا من الداخل الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين.

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