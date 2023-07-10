سعودي يشتري إبريق شاي بمبلغ ضخم.. ما القصة؟

البوابة - شهدت العاصمة السعودية الرياض قبل أيام مزادًا علنيًا على قطعة "تراثية" وصل سعرها لآلاف الريالات السعودية وذلك نظرًا لأهميتها المعنوية لدى المجتمع السعودي.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد أقيم المزاد العلني لبيع "إبريق شاي" مصنوع من الفخار وذلك في سوق "النزل" الذي يُعد من أقدم وأشهر الأسواق التراثية والشعبية في العاصمة الرياض.

المفاجأة كانت حين بيع "إبريق الشاي" مقابل 5500 ريال سعودي، أي ما يعادل 1466 ألف دولار أمريك، من قبل أحد المزايدين، الذي كرر بانتصار "ربحت يا أبو صالح ، يا له من فوز".

مزاد على إبريق شاي وصل سعره إلى 5500 ريال

مزاد على إبريق شاي وصل سعره إلى 5500 ريال 👀! pic.twitter.com/REuQjKtERh — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 7, 2023

كما أظهر نقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وجود عدد كبير من المواطنين في المزاد الراغبين يرغبون في الاستفادة من صفقات المزاد العلني الذي يُقام بشكلٍ متكرر مقابل الحصول على قطع تراثية قديمة.

وأبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية استغرابهم الشديد من المبلغ الضخم الذي تم رصده مقابل شراء "إبريق الشاي"، ليتبين لاحقًا أن قيمته المعنوية كانت أكثر أهمية من قيمة القطعة المادية.

ويُعد أن سوق "النزل" هو أحد أجزاء منطقة قصر الحكم التجارية ويضم عددًا كبيرًا من محلات بيع الملبوسات الشعبية والأدوات المنزلية الشعبية والتحف والعطورات الشرقية وصناعة الأحذية الشعبية.

كما يضم سوق النزل حراج ومزاد علني دائم، مستقل داخل السوق يتم من خلاله عرض السلع القديمة.

