سعودي يشرب "ديتول" لحمايته من "كورونا".. وعقوبة صارمة بانتظاره!

أثار شابان سعوديان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقاطع فيديو لهما وهما يشربان مادة معقمة (الديتول) للأسطح والأرضيات للتضليل بوقايتها من فيروس "كورونا" المُستجد.

ومنذ انتشار المقاطع، طالب مغردون على موقع "تويتر" تحت هاشتاق "#مشاهير_الفلس" و"#مشاهير_الحثاله" بمعاقبة أولئك المستهترين والذين أقدموا على مثل هذه الأفعال الخطير دون مسؤولية لما ستؤول إليه هذه التصرفات.

ووجهت النيابة العامة بالقبض على الشابين الذين ظهرا في مقطع الفيديو وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك".

وأشارت النيابة: "تم التعرف على هوية الشابين والقبض عليهما وتوجيههما الى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة وبعد ما قاما به من سلوك مادي محل تجريم شرعًا ونظامًا".

وتابعت: "لما ينطوي عليه من الجناية عمدًا على النفس وتعريضه للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكًا مضر بالصحة العامة، ونشره من شأنه المساس بالنظام العام والمجرم طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمقرر بشأنه عقوبات صارمة من السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، فضلًا عن فرقهما لأحكام نظام حماية الطفل".

ومن جهته، علق المستشار القانوني محمد الوهيبي على مقطع فيديو ظهر فيه شاب خليجي يشرب سائل تعقيم بحجة وقايته من فيروس "كورونا".

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وقال الوهيبي خلال حواره في قناة الإخبارية: "عقوبة شارب المادة المعقمة تصل لـ 5 سنوات سجن وغرامة 3 ملايين ريال".

اعتذار صاحب "مقطع الديتول"

وقد اعتذر شارب سائل التنظيف في مقطع فيديو بقوله: "اعتذر عن المقطع لكن المادة التي كانت في علبة المطهر الديتول عبارة عن عصير تفاح"، مضيفًا: "سويت المقطع من باب الفكاهة".

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