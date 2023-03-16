سعود الشريم غائب عن صلاتي التراويح والتهجد في رمضان

البوابة - عاد اسم الشيخ سعود الشريم إلى الواجهة مجددًا حتى تصدر قائمة الأكثر تفاعلًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية بعد استبعاد اسمه من جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام لعام 1444 هـ – 2023 م.

وأبدى عدد من المراقبين استهجانهم عن السبب وراء غياب اسم الشيخ سعود الشريم من الجدول الذي أصدرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الاثنين بعد 31 عامًا أمضاها إمامًا وخطيبًا بالمسجد الحرام.

وتسائل معلقون في تويتر عن استبعاد الإمام سعود الشريم من قائمة الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام طيلة أيام شهر رمضان المبارك 1444 هـ – 2023 م والذي تضمن أسماء خمسة شيوخ وهم ياسر بن راشد الدوسري وعبدالله بن عواد الجهني وبندر بن عبدالعزيز بليلة وعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وماهر بن حمد المعقيلي.

وأعاد قرار استبعاد الإمام الشريم من جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان إلى الأذهان الأقاويل التي أشيعت قبل أسابيع حول إقالة الشيخ سعود الشريم من إمامة المسجد الحرام دون تحري الدقة أو حتى البحث عن مصدر موثوق صدر عنه هذا القرار.

وأشار عدد من المراقبين إلى أن الشيخ الشريم غاب عن المسجد الحرام منذ أشهر سواء في الصولات اليومية أو في صلاة يوم الجمعة الأمر الذي أثار قلق محبيه الذين أعربوا عن أملهم في عودته إلى الإمامة

خلال شهر رمضان ليمتع المصلين بتلاوته“الشجية.