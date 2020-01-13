سقطت "شبه عارية" من الطابق الثالث.. عارضة أزياء روسية تفقد ذاكرتها جراء حادث غامض

تعرضت عارضة الأزياء الروسية "كسينيا بونتوس" لإصابات في الرأس وخلع في الفخذ وكسور في أماكن عدة في جسدها، بعد سقوطها من نافذة في الطابق الثالث من شقة صديقها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم العثور على "كسينيا" البالغة من العمر 21 عامًا مُغطاة بالدماء و"شبه عارية" في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو من قبل عامل نظافة في الشارع في الساعة الرابعة صباحًا في درجات حرارة تحت الصفر.

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وأشارت الصحيفة الى تقارير سابقة الى أن "كسينيا" كانت ترتدي قميصًا وسروال جينز ولكن لا بدون حذاء لحظة العثور عليها مستلقية في الشارع بدرجة حرارة 5 تحت الصفر.

وادعى أصدقاؤها، من بينهم عارضة الأزياء الشهيرة "أليسيا كافيلنيكوفا"، البالغة من العمر 21 عامًا، أنها ذهبت للسهر في شقة "أندريه باكوف"، حفيد المخرج الشهير "نيكيتا ميلهالكوف"، لكن لا يوجد أي إشارة إلى تورط السيد "باكوف" بالقضية.

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كما قالت صديقتها أن "كسينيا" لم تشعر بسقوطها لأنها كانت مخمورة، ما دفع المارة الى طلب الاسعاف لها، فتم نقلها إلى العناية المركزة، بعد إدخالها وهي في حالة خطرة إلى إحدى مستشفيات العاصمة موسكو.

في حين لم تُصدِر الشرطة الروسية لم بيانًا توضيحيًا رسمًيا حول الحادثة، لكنها فتحت تحقيقًا جنائيًا أوليًا وسط مزاعم بوجود تستر يحيط بالحادث.

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أما بالنسبة لتقرير المستشفى، فإن "كسينيا" تعاني من إصابات في الرأس وخلع في الفخذ وكسور في الصدر والأضلاع والحوض والساقين.

كما يتردد بأن "كسينيا"، وهي إحدى عارضات مجلة (فوغ) العالمية، لا تتذكر اسمها جراء إصابتها البالغة في الرأس.

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