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سقط أرضًا خلال تصويره برنامجًا تلفزيونيًا.. وفاة عارض أزياء "آسيوي-كندي" شهير

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 12:07
جودفري جاو
جودفري جاو

فارق عارض الأزياء والممثل التايواني-الكندي "جودفري جاو" الحياة عن عمر يناهز 35 عامًا أثناء تصويره برنامجًا تلفزيونيًا في الصين اليوم الأربعاء.

وكشفت وسائل إعلام صينية بأن "جاو" سقط أرضًا أثناء تصويره تصوير برنامج Chase Me - وهو برنامج تلفزيوني واقعي يركز على المنافسات الرياضية لصالح شبكة تشيجيانغ التلفزيونية – في مدينة نينجبو بشرق الصين صباح هذا اليوم، 27 نوفمبر 2019.

وبحسب بيان صادر عن الشبكة، فقد تم نقل أن "جاو" نقله للمستشفى وتأكد هناك وفاته بأزمة قلبية.

يذكر أن "جاو" عمل مع أكبر دور الأزياء في العالم أبرزها دار أزياء "لويس فيتون" الفاخرة منذ عام 2011، حيث يعد أول عارض آسيوي يعمل لصالح دار الأزياء الفرنسية.

كما حقق "جاو" شهرة واسعة في هوليوود من خلال ظهوره في The Mortal Instruments: City of Bones.

يعد "جاو" أيضًا اسمًا مألوفًا في الصين بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في سلسلة "ذكرى ليتشوان" الناجحة.

من هو جودفري جاو؟

ولد جاو في تايبيه بتايوان لأب تايواني وأم ماليزية، انتقل إلى مدينة "فانكوفر" بكندا خلال طفولته، وبعدها درس في جامعة كابيلانو في شمال فانكوفر.

في 2004 عاد "جاو" إلى تايوان للعمل كعارض أزياء بإدارة JetStar Entertainment، وفي عام 2011، بدأ تعاونه الرسمي مع "لويس فويتون".

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