سقط أرضًا خلال تصويره برنامجًا تلفزيونيًا.. وفاة عارض أزياء "آسيوي-كندي" شهير

فارق عارض الأزياء والممثل التايواني-الكندي "جودفري جاو" الحياة عن عمر يناهز 35 عامًا أثناء تصويره برنامجًا تلفزيونيًا في الصين اليوم الأربعاء.

وكشفت وسائل إعلام صينية بأن "جاو" سقط أرضًا أثناء تصويره تصوير برنامج Chase Me - وهو برنامج تلفزيوني واقعي يركز على المنافسات الرياضية لصالح شبكة تشيجيانغ التلفزيونية – في مدينة نينجبو بشرق الصين صباح هذا اليوم، 27 نوفمبر 2019.

وبحسب بيان صادر عن الشبكة، فقد تم نقل أن "جاو" نقله للمستشفى وتأكد هناك وفاته بأزمة قلبية.

The Chinese variety show #ChaseMe is putting contestants through extreme physical labour to the point actor Godfrey Gao has collapsed on set and died. Just looking at this video alone you can see they were pushed beyond their limits.pic.twitter.com/iTvfXqsUey