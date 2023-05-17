سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة في السعودية

البوابة - شهدت قرية العليا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية حادثًا مروعًا لسقوط طالبة من الطابق الثاني لإحدى المدارس الابتدائية فيها.

وقال والد الطالبة لوسائل إعلام محلية أن الحادث الأليم وقع أمس الثلاثاء، 16 مايو 2023، حين عثر حارس المدرسة على ابنته "ن ع" غارقة في دمائها في الساحة الخلفية من المدرسة وبحالة إغماء.

وأوضح والد الطالبة بأنه جرى نقلها إلى مستشفى قرية العليا العام قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى النعيرية العام لتلقي العلاج اللازم.

المدرسة التي شهدت الحادثة

ولفت الأب بأن ابنته في حالة صحية حرجة ويجري تقديم العلاج اللازم لها، فيما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

وذكر والد الطالبة بأن ابنته في الصف الرابع الابتدائي، أي أنها تبلغ من العمر 9 سنوات فقط.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد بن محمد الباحص أن الطالبة ما تزال في المستشفى وحالتها الصحية مستقرة.

وأشار السيد الباحص إلى أن التحقيقات في الواقعة ما تزال جارية للكشف عن ملابسات السقوط، وتحديد أسبابه من خلال جهات الاختصاص، ومعرفة عما إذا كانت حادثة انتحار أم أن هناك شبهة جنائية وراءها.

لعبة تحث على الانتحار

وكشفت التحقيقات الأولية أن الباب المؤدي إلى سطح المدرسة كان مفتوحًا، حيث لا يعلم متى وقت السقوط.

كما عثرت الجهات الأمنية على لعبة بجوال الطالبة "ن ع" تحث لاعبيها على الانتحار.

