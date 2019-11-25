سقوط لاعبة بهلوانية من ارتفاع شاهق على رأسها في سيرك "هايد بارك"‏

تعرضت لاعبة سيرك لحادث مأساوي حين سقطت من ارتفاع 30 قدمًا (أي ما يعادل 10 أمتار) على الأرض أمام صراخ العائلات والأطفال داخل سيرك "وينتر ووندرلاند" الموجود في هايد بارك بالعاصمة البريطانية.

ورصد مقطع فيديو مثير لحظة سقوط اللاعبة التي تدعى "جاكي أرمسترونغ" وتبلغ من العمر 35 عامًا داخل صالة Zippos Christmas Circus Show في تمام الساعة 6 مساءً، أثناء عرض Cirque Beserk.

قال أحد الشهود لـ MailOnline: "كانت اللاعبة تسير على قدم واحدة حين انزلقت وسقطت أرضًا، كان الاطفال بالصف الأمامي يصرخون من هول ما شاهدوه".

ثم هرع الموظفون لمساعدتها عندما فشلت في الاستيقاظ وسرعان ما أصدر المنظمون إعلانًا لتنظيف الخيمة بينما يصرخ الحضور من الخوف.

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وبعد دقائق وصلت سيارة الإسعاف الى الخيمة ليتم نقل اللاعبة الى المستشفى.

وصرح مؤسس ومدير السيرك "مارتن بيرتون" لصحيفة "صن أونلاين": "جاكي فنانة ذات خبرة كبيرة فهي جزء هام من عائلة السيرك، نشعر بالقلق ونقدم لها ولعائلتها دعمنا وتعاطفنا الكاملين".

وأردف يقول: "في هذه المرحلة، لا يمكننا التعليق على الحادثة أكثر لأنه ليس لدينا معلومات عن أي الإصابات التي قد تكون قد تكون قد تعرضت لها."

يذكر أن كان "جاكي"، من مدينة كنت، راقصة سيرك ذات خبرة عالية إذ أمضت أكثر من 10 سنوات في العروض البهلوانية.

وبفضل مهارتها وخبرتها فازت بدورها في فيلم Cirque Berserk.

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