سقوط مجدي يعقوب على المسرح لحظة تكريمه في دبي!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل صناع الأمل الذي أٌقيم في مدينة دبي الإماراتية، يُظهر لحظة سقوط الجراح المصري العالمي الشهير البروفيسور مجدي يعقوب، وذلك خلال تكريمهوحصوله على وشاح محمد بن راشد تكريما لجهوده الإنسانية.

وظهر الدكتور يعقوب في الفيديو وهو يسقط على المسرح ليهرع الجميع من أجدل مساعدته للوقوف مرة أخرى، ومن بين الذين ركضوا للمسرح رجل الاعمال المصري سميح سايروس.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو متمنين للدكتور يعقوب السلامة وأن يكون بصحة وعافية، وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح “محمد بن راشد للعمل الإنساني” على هامش حفل صناع الأمل.

ومجدي يعقوب هو بروفيسور مصري-بريطاني، وجراح قلب بارز. من مواليد محافظة الشرقية، مصر، درس الطب في جامعة القاهرة، وتعلم في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم (منذ عام 1992).

عُين أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967. في عام 1980 قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس، والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005.

يقوم الدكتور مجدي يعقوب كل فترة بزيارة مصر يجري خلالها العديد من عمليات القلب المفتوح بالمجان. وقام الدكتور مجدي يعقوب بإنشاء مركز لعمليات القلب في مدينة أسوان بصعيد مصر وذلك عام 2009.