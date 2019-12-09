سمراء من جنوب إفريقا تتوج بلقب ملكة جمال الكون 2019.. والتاج يخطف الأنظار هذا العام

توجت ملكة جمال جنوب إفريقيا "زوزيبيني تونزي" بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019 في حفل أسطوري أقيم في استديوهات "تايلر بيري" بمدينة أتلانتا الواقعة في ولاية جورجيا الأمريكية.

وتمكنت "زوزيبيني" البالغة من العمر 26 عامًا من الفوز بالتاج متفوقة على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة التي قدمها الأميركي "ستيف هارفي".

وبعد إعلان فوزها باللقب، تقدمت ملكة جمال الكون للعام الماضي الفلبينية "كاتريونا جراي" لوضع التاج على رأس "زوزيبيني" وسط تصفيق الحضور.

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وبعد الفوز باللقت، أكدت الحسناء السمراء أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن.

وقالت: "ترعرت في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبدًا جميلات. وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك اليوم".

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قوة الوحدة

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يطلق على تاج هذا العام من مسابقة ملكة جمال الكون اسم "قوة الوحدة"، وفقًا لمقطع فيديو من مجوهرات دار معوّض.

وكشفت دار معوض بأن التاج مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا و 1770 ماسة بما في ذلك حجر مركزي ذهبي يزن 62.83 قيراطًا.

وجاء تصميم التاج الزهري إلى تمثيل الوحدة بين النساء من جميع القارات السبع، في حين كان التاج ككل مستوحى من "الطبيعة والقوة والجمال والأنوثة والوحدة"، وفقًا لفيديو معوّض.

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وبدت ملكة جمال جنوب إفريقيا مذهلة بالتاج اللامع، وحجرها المركزي يناسب تمامًا مع فستانها الذهبي.

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