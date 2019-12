سمراء من جنوب إفريقا تتوج بلقب ملكة جمال الكون 2019.. والتاج يخطف الأنظار هذا العام

توجت ملكة جمال جنوب إفريقيا "زوزيبيني تونزي" بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019 في حفل أسطوري أقيم في استديوهات "تايلر بيري" بمدينة أتلانتا الواقعة في ولاية جورجيا الأمريكية.

وتمكنت "زوزيبيني" البالغة من العمر 26 عامًا من الفوز بالتاج متفوقة على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة التي قدمها الأميركي "ستيف هارفي".

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A