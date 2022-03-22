سمكة أم حورية .. خدعة بصرية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

يهوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الألغاز والأوهام البصرية التي تحتاج إلى من يفك شفرتها حتى تنتشر مثل النار بالهشيم في جميع أرجاء العالم بعد ساعات من طرحها.

آخر هذه الألغاز والخدع البصرية التي أثارت اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية هي صورة تمت مشاركتها مع الكشف ما إذا كان الشخص يستخدم الجانب الأيمن من دماغه أم الأيسر.

ويأتي الوهم البصري في شكل رسم وردي مجرد على خلفية زرقاء، مع التسمية التوضيحية التي تقول: "إذا كنت تستخدم الجانب الأيمن من عقلك، سترى سمكة. إذا كنت تستخدم الجانب الأيسر من دماغك فسترى حورية البحر".

ومع ذلك، فقد تركت الصورة الكثير من الحيرة بالنسبة لهم، لأن الإجابة ليست سمكة أو حورية، ولكن بين حمار وختم وهذا قسم ثالث من المشاركين.

بشكل عام، يكون الجانب الأيسر من أدمغتنا أكثر لفظيًا وتحليليًا وتنظيمًا من الجانب الأيمن، وهو أفضل في أشياء مثل القراءة والكتابة. من ناحية أخرى، يقال إن الدماغ الأيمن أكثر بصرية وبديهية وغالبًا ما يوصف بأنه الجانب "الإبداعي" من دماغنا.

وتستند نظرية العقل الأيسر مقابل العقل الأيمن على فكرة أن البشر لديهم جانب أكثر هيمنة في دماغهم، مثل اليد المهيمنة، وهذا يُعلم شخصياتنا - الفنية مقابل المنطقية، والتخيلية مقابل الواقعية.

وظهرت هذه النظرية في الستينيات، بفضل عالم النفس البيولوجي والحائز على جائزة نوبل روجر دبليو سبيري، ولكن مؤخرًا وجد تحليل لمدة عامين أنه لا يوجد دليل على صحة هذه النظرية في الواقع.

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