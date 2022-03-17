تذاكر فورمولا 1 جدة 2022 : الموعد – الأسعار – طريقة الحجز

تتوجه أنظار العالم في شهر مارس المقبل نحو مدينة جدة السعودية، عروس البحر الأحمر، لمتابعة أحداث سباق فورمولا 1 جدة أو كما يُطلق عليه جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1" الذي يُعد من أبرز وأهم الفعاليات الرياضية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وخلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل، ستتحول مدينة جدة إلى مقصدٍ عالمي لعشاق السيارات وعالم سباقات الفورمولا 1 لحضور فعاليات النسخة الثانية من جائزة السعودية الكبرى بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من السباق والذي أقيم في شهر ديسمبر 2021.

وتعد فعاليات فورمولا 1 جدة، جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا-1" جزءا من تقويم الفعاليات والمواسم الترفيهية التي تشهدها السعودية ضمن "روح السعودية" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة.

موعد فورمولا 1 جدة

التجارب الأولى : يوم الجمعة - 25 مارس 2022

يوم الجمعة - 25 مارس 2022 التجارب الثانية: يوم السبت - 26 مارس 2022

يوم السبت - 26 مارس 2022 السباق الرئيسي: يوم الأحد - 27 مارس 2022

حلبة كورنيش جدة

ومن المقرر أن تُقام فعاليات فورمولا 1 جدة على حلبة كورنيش جدة التي ابتكرها المصمم الشهير "هيرمان تيلك"، والتي جاءت مواصفتها كالتالي:

تضم الحبلة 16 منعطفًا نحو اليسار و11 منعطف نحو اليمين لتكون الحلبة صاحبة أكبر عدد منعطفات في العالم.

كما تتمتع الحلبة بعدة مزايا تتعلق بالتصميم ستمنح السائقين ستدفع السائقين لتقديم أفضل ما لديهم للحصول على لقب سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

3 مناطق مخصصة لنظام التخفيض من السحب.

أسرع مسار شارع في تقويم سباقات فورمولا 1 بمتوسط سرعات تزيد عن 250 كيلومتر في الساعة (160 ميل/س).

ثاني أطول مسار في تقويم فورمولا 1.

موعد جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1"

تم الإعلان عن موعد فورمولا 1 جدة في الفترة ما بين 25 إلى 27 مارس 2022.

موقع فورمولا 1 جدة

ستقام فعاليات جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1" على حلبة كورنيش جدة.

مواعيد فورمولا 1 جدة

حضروا أنفسكم لثلاثة أيام من التشويق والسرعة ضمن فعاليات جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1":

الفعالية التاريخ التوقيت التجارب الأولى الجمعة 25 مارس لم يتم الإعلان عنه بعد التجارب الثانية السبت 26 مارس لم يتم الإعلان عنه بعد السباق النهائي الأحد 27 مارس لم يتم الإعلان عنه بعد

أسعار تذاكر فورمولا 1 جدة

تبدأ أسعار تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1" من 220.00 ريال سعودي.

باقات VIP نادي بادوك

نوع التذكرة سعر التذكرة نادي بادوك - تذكرة لمدة 3 أيام 26,310 ريال سعودي الضيافة المميزة - تذكرة لمدة 3 أيام 13,800 ريال سعودي

المدرج الرئيسي أ

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 2,588 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 569 ريال سعودي ت ذكرة ليوم السبت 26 مارس 854 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,265 ريال سعودي

المدرج الرئيسي ب

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 2,174 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 478 ريال سعودي ت ذكرة ليوم السبت 26 مارس 717 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,195 ريال سعودي

المدرج الأوسط أ

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 1,863 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 410 ريال سعودي ت ذكرة ليوم السبت 26 مارس 615 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,025 ريال سعودي

المدرج الأوسط ب

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 1,863 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 410 ريال سعودي ت ذكرة ليوم السبت 26 مارس 615 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,025 ريال سعودي

المدرج الأوسط ج

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 1,863 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 410 ريال سعودي ت ذكرة ليوم السبت 26 مارس 615 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,025 ريال سعودي

مدرج إس تي سي الأوسط د

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 1,863 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 410 ريال سعودي تذكرة ليوم السبت 26 مارس 615 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,025 ريال سعودي

الدخول العام إلى فورمولا 1 جدة

نوع التذكرة سعر التذكرة تذكرة لمدة 3 أيام 1,863 ريال سعودي تذكرة ليوم الجمعة 25 مارس 410 ريال سعودي تذكرة ليوم السبت 26 مارس 615 ريال سعودي تذكرة ليوم الأحد 27 مارس 1,025 ريال سعودي

طريقة حجز فورمولا 1 جدة

التوجه الى الموقع الرسمي لـ جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1"، بالنقر هنا

التوجه الى أيقونة "شراء التذاكر"

اختيار فئة التذاكر (الدخول العام، المدرجات الجنوبية (أ+ب) / المدرجات (أ+ب+ج+د) / المدرجات الرئيسية / الضيافة المتميزة / نادي البادوك 3 أيام)

تحديد عدد الأشخاص.

تظهر القيمة المطلوب دفعها في نهاية الصفحة.

النقر على أيقونة التالي.

إنشاء حساب جديد باستخدام جوجل أو الفيسبوك أو من خلال البريد الإلكتروني.

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تعبئة البيانات المطلوبة.

اختيار طريقة الدفع.

دفع القيمة.

تأكيد الحجز.

عروض تذاكر سباق فورمولا 1 جدة

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم، عن تقديم عرضًا خاصًا من خصومات "الحجز المبكر" والتي تصل إلى 20% على تذاكر فئتَي المدرجات والدخول العام.

قائمة السائقين في سباق فورمولا 1 جدة