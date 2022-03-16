موعد معرض طيب الحزم للعطور 2022 : التذاكر - الموقع

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز في عالم العطور والبخور مع انطلاق فعاليات معرض طيب الحزم للعطور 2022 الكفيل حيث ستفوح الروائح العطرة في أنحاء العاصمة القطرية الدوحة.

وللمرة الخامسة على التوالي، ستتحول الدوحة إلى مركزٍ لاستعراض أهم وأشهر العلامات التجارية في عالم العطور العربية والفرنسية والبخور والعود مع افتتاح معرض طيب الحزم للعطور 2022 .

معرض طيب الحزم للعطور 2022

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الخامسة من معرض طيب الحزم للعطور قطر توافدًا كثيفًا للزوّار الباحثين عن أجود أنواع العطور العربية ودهن العود النادر والبخور الراقي والتي يتم تصنيعها من خلال كبرى شركات العود والبخور وعطر العود محليًا وخليجيًا وعربيًا وعالميًا.

ودفع النجاح الباهر لنسخ مهرجان طيب الحزم في قطر إلى إقامة نسخة جديدة منه هذا العام 2022 مع بدء عودة الحياة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ويستهدف معرض طيب الحزم للعطور هذا العام عشاق العطور العربية الأصيلة ودهن والعود وكذلك العطور الشرقية والفرنسية التي تجد لها سوقًا كبيرًا في دول الخليج العربي ومنها قطر.

تفاصيل معرض طيب الحزم للعطور

يُعد معرض طيب الحزم (معرض الحزم للعطور في قطر) من أهم الفعاليات التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة المقبلة مع منح ملاك العطور العربية والعود الأصلي لعرض أحدث منتجاتهم وإصداراتهم من العود والبخور والعطور.

كما يمنح المعرض فرصة للزوّار لاستكشاف أنواع جديدة من العطور العربية الأصيلة التي تقدمها كبرى الشركات الخليجية والعالمية بالإضافة إلى تثقيفهم بأنواع العود وأشهر الشركات المتخصصة بهذا المنتج العريق.

وعلى مدار 10 أيام، ستتحول العاصمة القطرية الدوحة إلى ميدان تفوح منه الروائح الزكية مع توافد آلاف الزوّار من عشاق الروائح العطرية المميزة والفريدة وخاصة العربية منها بالإضافة إلى توافد عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

كما سيحظى زوّار معرض العطور قطر على فرصة للقاء العديد من مشاهير السوشال ميديا في قطر والكويت والسعودية وبقية دول الخليج العربي.

مشاهير معرض طيب الحزم للعطور

لم يكشف الحساب الرسمي لمعرض العطور قطر عن أسماء المشاهير المشاركين في فعالياته التي تستمر لمدة 10 أيام في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد معرض طيب الحزم للعطور 2022

يبدأ بتاريخ: الثلاثاء 22 مارس 2022

الانتهاء بتاريخ: الخميس 31 مارس 2022

ساعات معرض طيب الحزم للعطور

من المقرر أن يفتح معرض العطور أبوابه أمام الزوار من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بتوقيت الدوحة.

*تخصيص يومي الأحد والاثنين للعائلات فقط!

أسعار تذاكر معرض طيب الحزم للعطور

لم يتم الكشف عن أسعار تذاكر معرض العطور حتى هذه اللحظة، سنقوم بنشرها حال توفرها

موقع معرض طيب الحزم للعطور 2022

يقام معرض طيب الحزم للعطور في مول الحزم بالدوحة.

يُعد مول الحزم من أهم وأشهر المولات في الدوحة إذ يعتبر الوجهة الترفيهية الأولى لزوّار الدوحة والذي يدمج ما بين الفن والثقافة والفخامة في مكانٍ واحد.

كما يتميّز مول طيب الحزم بأن مبناه قد جرى حفره يدويًا حتى تحوّل إلى تحفة معمارية تذهل كل من يراها أو يزورها، بتفاصيلها الكلاسيكية الإيطالية والضيافة العربية الأصيلة.

ولن ننسى أن نذكر بأن الحزم مول قطر طيب الحزم يحتضن بين أروقته أشهر وأفخم المطاعم والمقاهي العصرية، وأرقى العلامات التجارية، والفعاليات التي لا مثيل لها ومن أهمها معرض طيب الحزم للعطور 2022.

موقع مول الحزم الدوحة

العنوان: شارع المرخية، الدوحة، قطر

شارع المرخية، الدوحة، قطر ساعات العمل: كل أيام الأسبوع من 9 صباحًا - 12 صباحًا

حسابات معرض الحزم للعطور

حساب معرض الحزم على تويتر Alhazmqa@

حساب معرض الحزم على إنستغرام Teebalhazm

الموقع الرسمي على الانترنت https://www.alhazm.com/

الشركات المشاركة في معرض طيب الحزم