"سمكة الإبرة" تقفز من الماء وتخترق رقبة صبي.. وعملية جراحية طارئة لانتزاعها (صور مروعة)

تعرض شاب إندونيسي يبلغ من العمر 16 عامًا لإصابة خطيرة بعد أن قفزت سمكة الإبرة المسطحة بشكل مفاجئ من الماء لتستقر في رقبته محدثة إصابة خطيرة.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد حدث ذلك عندما كان الشاب محمد إيدول يصطاد مع والديه في مياه "بوتون" قبالة إقليم جنوب شرق سولاويزي السبت الماضي حين قفزت سمكة الإبرة المسطحة من الماء واخترقت عنقه من أسفل ذقنه ووصلت إلى الجزء الخلفي من رقبته محدثة إصابته.

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وأشارت الصحيفة الى أنه تم نقل المراهق المصاب إلى المستشفى فورًا لتلقى العلاج.

وأجرى محمد عملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته من خلال إزالة السمكة التي اخترقت رقبته، وقد شملت العملية الحساسة والتي استغرقت ساعتين، حوالى ثلاثة جراحين وطبيب تخدير.

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وقال مدير عام المستشفى بأن الطفل مستقر نسبيًا، لكن في الوقت الحالي، لا يزال يعاني من الحمى، مضيفًا قوله: "بأن محمد يتعافى بشكل جيد لكنه لا يزال في المستشفى بسبب مخاطر العدوى".

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يذكر أن سمكة الإبرة المسطحة تشتهر بالقفز من الماء بسرعة تصل إلى 60 كم/ ساعة.

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