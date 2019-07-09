سمكة بوزن قياسي تفاجئ صياد بريطاني.. قاومت صنارته لمدة 80 دقيقة

تمكن صياد بريطاني من اصطياد سمكة ضخمة بعد معركة استمرت 80 دقيقة لتنتهي بتحطيم الأرقام القياسية بأكبر سمكة شبوط في العالم.

وقام الصياد "جون هارفي" (42 عامًا) من التقاط سمكة الشبوط المعروف أيضًا باسم سمك الشبوط العملاق أو الشائكة العملاقة تزن 231 رطل أي 104 كلغ من إحدى بحيرات تايلاند.

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وقال لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية: "بمجرد أن ابتلع الطعم، عرفت أنها ستكون سمكة كبيرة، لم تكن معركة سهلة لقد قاومت السمكة كثيرًا، واستغرق الأمر الكثير من الجهد. وبعد 80 دقيقة أخرجتها أخيرًا. لم أستطع تصديق عيني".

واعترف البريطاني صاحب الرقم القياسي الجديد، أنه يشارك في رحلات الصيد للمتعة فقط، "أنا أشعر بالحرج قليلًا أمام الصيادين الآخرين، الذين يقضون المزيد من الوقت وينفقون المال، ولكن لا يستطيعون صيد سمكة بهذا الحجم".

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ويعيش الصياد البريطاني المحظوظ في باتايا منذ 14 عامًا.

يذكر أن سمك "الشبوط العملاق- Giant barb" من أكبر الأنواع في عائلة أسماك الكارب، المهددة بالانقراض، وتعيش في الأنهار والبحيرات الآسيوية وتتغذى على الطحالب والعوالق النباتية.

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