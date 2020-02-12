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سميرة الخميس.. عارضة باليه سعودية على "بوستر" أول مهرجان سينمائي سعودي

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 12 شباط / فبراير 2020 - 06:25
سميرة الخميس
سميرة الخميس

أثارت راقصة الباليه السعودية سميرة الخميس جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها الذي وُصف بـ"الجريء" على "بوستر" الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي سينطلق في 12 مارس القادم.

وكشف المهرجان عن بوستر دورته الافتتاحية، من تصوير المصور الفوتوغرافي أسامة أسعيد، ويحمل عارضة الباليه السعودية وهي تخرج من البحر، في تعبير عن موجة التغيير الثقافي التي تشهدها السعودية، والفرص الواعدة للسينما السعودية الجديدة.

وأشار بعض المغردين الى أن إطلالة الراقصة ونهوضها من أعماق البحر الأحمر تعتبر جريئة.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأسس عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020، يقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانيًا عالميًا وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وسيشهد المهرجان في دورته الافتتاحية تكريم ثلاثة من روّاد التغيير والابتكار في بلدانهم وأقاليمهم الجغرافية، ممن استطاعوا طباعة علامات فارقة في عالم صناعة السينما، هم "جاك لانج"، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق "كيم دونج-هو"، مؤسس مهرجان بوسان السينمائي في كوريا الجنوبية، و"دانييلا ميشيل" المديرة المؤسسة لمهرجان موريليا السينمائي الدولي بالمكسيك".

وقال مدير المهرجان محمود صباغ، إن هذا التكريم يصب في صميم أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في تقدير الموروث الشخصي والمؤسسي لرواد عالم صناعة السينما، الذين أسهموا في إطلاق قدرات فنية وروائع سينمائية لأجيال كاملة.

من هي سميرة الخميس؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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راقصة باليه سعودية محترفة بدأت رقص الباليه من عمر 4 سنوات.

تعيش في الرياض وبدأت تدريس البالية وهي في عمر الـ 19.

عارضة أزياء محترفة لأهم العلامات التجارية العالمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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