سوريا: سيدة وابنتها تشتمان شرطي مرور وتهدده "والله لخليك تبوس إيدي"

البوابة - بتعليقاتٍ تُعبّر عن استيائهم الشديد، تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقطع فيديو صادم يرصد اعتداء سيدة وابنتها لفظيًا على شرطي مرور حاول أداء وظيفته المعتادة في أحد شوارع العاصمة دمشق.

وفي بداية مقطع الفيديو المتداول، شوهدت سيدتين وهما تهمان بالخروج من مركبتهما المتوفقة في الطريق العام من أجل توجيه الشتائم وأقبح العبارات في وجه شرطي السير الذي وقف في حالة صدمة وذهول أمامهما محاولًا تجنب الاصطدام معهما بشكلٍ مباشر.

في سوريا الأسد ليس فقط الشبيحة والضباط يهينون الشعب بل حتى زوجاتهم يفعلون ذلك

سيدتان تعتديان على شرطي مرور بألفاظ تشبيحية

"عطيني هويتك ولك حيوان"

"اليوم المسا رح تنشحط"

"رح تجي تبوسها لهي"

إذا كانوا يفعلون هذا بالشرطي فتخيل ماذا يفعلون بالشعب؟

صور بشار في الخلفية معبرة عن الحال pic.twitter.com/lk9rPH2Zrz — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) April 3, 2023

الاعتداء على شرطي مرور في سوريا

وفي الوقت الذي أمطرت فيه السيدتين شرطي المرور بأقبح العبارات وأسوءها دون الشعور بالخجل، انشغل الأخير بالحديث عبر هاتفه الخاص غير آبه بالكلمات المسيئة التي تعرض لها في الطريق العام.

ووسط صدمة وذهول المارة، لم يتدخل أي منهم لمحاولة إبعاد السيدتين عن رجل الأمن خوفًا من تعرضهما للإساءة اللفظية التي قد تتحول إلى جسدية في أي لحظة.

ووجهت السيدتين تهديدًا علنيًا وصريحًا لرجل المرور بالانتقام منه من قبل زوجها العسكري قائلة له: "يا حيوان، والله لخليك تبوس هالإيد".

واستقبلت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا مقطع الفيديو بغضب واستياء، مشيرين إلى أن الواقعة المستفزة وقعت في شارع الحمرا وسط العاصمة دمشق يوم أمس الاثنين.

وطالب عدد من المغردين في منصات التواصل الاجتماعي بإطلاق حملة شعبية من أجل "استعادة حق رجل المرور" من خلال محاسبة السيدتين ومعاقبتهما لاعتدائهن لفظيًا على رجل أمن أثناء أداء واجبه الوطني.

وزارة الداخلية السورية تتدخل

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السورية في موقع "فيسبوك" بيانًا رسميًا حول الحادثة.

وذكرت الوزارة في بيانها بأن الأجهزة الأمنية قامت بإحضار السيدة وابنتها لقسم الشرطة وتنظيم ضبط ضدهما تمهديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التحقيقات الأولية كشفت بأن مركبة نوعها (كيا سيراتو) كانت تقودها امرأة وبرفقتها ابنته قامت بصدم أحد المارة بمرآة السيارة الجانبية وهو المواطن ( محمد. ب) وحينها توقفت المركبة في منتصف الطريق وعرقلت السير فطلب شرطي المرور ركن السيارة على يمين الطريق، لكنها تهجمت مع ابنتها على الشرطي وقامتا بسبه وشتمه بكلمات مسيئة.

ولم يتضمن بيان وزارة الداخلية اسم السيدة وابنتها واكتفى بوصيف الحادث وما جرى بعده.