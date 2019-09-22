سوري يحاول بيع طفله في لبنان... وقوات الأمن تضبطه متلبسًا

تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط محاولة بيع طفله مقابل مبلغ من المال وقدره 8 آلاف دولار.

ونشرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو يُظهر أبًا يحاول بيع ابنه مقابل مبلغ من المال، وإلقاء القبض عليه بعد ضبطه بالجرم المشهود.

أب يبيع ابنه...

فأوقفه مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالجرم المشهود.https://t.co/f2SEIv4fci#قوى_الأمن pic.twitter.com/KsPdK71b3u — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 20, 2019

وأشارت القوى الى أن التحقيقات في القضية بدأت بعد أن وردت لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، معلومات حول عملية بيع أب لطفله لقاء مبلغ مالي، وعلى الأثر، ونتيجة التحريات، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه به "سوري الجنسية" وجرى استدراجه بناء على إشارة القضاء إلى أحد المنازل في بيروت بغية إجراء هذه العملية.

وأوضحت بأنه قد ضبط المذكور بالجرم المشهود وهو يقوم ببيع طفله الذي يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات لقاء 8 آلاف دولار، كما جرى ضبط دفتر لقاحات طبية عائد للطفل الذي لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية.

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وبالتحقيق معه، اعترف الأب بما نسب إليه، وبإجراء فحص الحمض النووي الـ "DNA" من قبل مكتب المختبرات الجنائية، جاءت النتيجة إيجابية بأن الأخير هو الوالد البيولوجي للطفل.

في حين سلمت القوى الأمنية اللبنانية الطفل لإحدى دور الرعاية المتخصصة بالاهتمام بالأطفال، كما أودع الموقوف القضاء المُختص.

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