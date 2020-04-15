سوزان مبارك تتصدر الترند في مصر.. ما حقيقة وفاتها؟

انتشر خبر وفاة زوجة الرئيس المصري السابق سوزان مبارك على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

وتحدثت الكثير من الصفحات عن خبر وفاة سوزان مبارك بعد أقل من شهرين من وفاة زوجها، دون صدور أي خبر رسمي من عائلتها ولا من الحكومة المصرية.

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من جهته كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، حقيقة وفاة سوزان مبارك.

وقال الديب، في تصريحات له، إنه لا صحة لوفاة السيدة سوزان مبارك، نافيًا ما تداوله البعض عن وفاتها، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وبخير.

وأضاف الديب أن السيدة سوزان مبارك تعاني فقط من الوحدة، بعد فقدانها زوجها ولكن صحتها جيدة.

وبعدها بساعات، نفى ابنها علاء مبارك ما تردد بشأن وفاة والدته بتغريدة كتبها ردًا على أحد المتابعين عبر صفحته على "تويتر".

الحمد لله بخير ولكن للاسف هناك اخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها اى اساس من الصحة ، مش عارف عايزين ايه الصراحة… الحمد لله وربنا الحافظ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 14, 2020

وقال علاء في تغريدته: "الحمد لله بخير ولكن للاسف هناك أخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها اى اساس من الصحة، مش عارف عايزين ايه الصراحة… الحمد لله وربنا الحافظ".

يذكر أن الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير الماضي، عن عمر يناهز 92 عامًا.

نبذة عن سوزان بمارك

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ولدت سوزان لطبيب مصري (د. صالح ثابت) وممرضة بريطانية من ويلز (ليلي ماي بالمز) بمدينة مطاي بمحافظة المنيا بمصر في 28 فبراير 1941 حيث كان والدها يدرس ببريطانيا الطب في جامعة كارديف.

حصلت سوزان على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعندما تم تعيين حسني مبارك نائبًا للرئيس في عام 1977 حازت الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.

أعمالها

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تفرغت للعمل الاجتماعي في مجال حقوق المرأة والطفل ومجال القراءة ومحو الأمية.

وترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، كما ترأست اللجنة القومية للمرأة المصرية، وتولت منصب رئيس المؤتمر القومي للمرأة، وتعد المؤسس والرئيس لجمعية الرعاية المتكاملة التي تأسست عام 1977 بهدف تقديم خدمات متنوعة ومختلفة في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية لأطفال المدارس. كما ترأست جمعية الهلال الأحمر المصري.

دشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993، وهو مشروع بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب بهدف طبع الكتب من جميع فروع العلم والأدب بأسعار زهيدة تبدأ من جنيه مصري واحد. يبدأ مهرجان القراءة للجميع في فصل الصيف من كل عام، وقد حقق المشروع نجاحًا.

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