سياحة الزفاف في طريقها الى الأردن.. ثري هندي يحجز فندقًا كاملًا لزفاف ابنه في البحر الميت

أصبحت "سياحة حفلات الزفاف" تشهد رواجًا واسعًا في العديد من الدول حول العالم منها دبي وتركيا والهند وباريس وإيطاليا، ويبدو أن منطقة البحر الميت جنوب الأردن في طريقها للانضمام لهذه القائمة.

فقد اختار رجل أعمال هندي أخفض بقعة في العالم ليقيم حفل زفاف ابنه الذي سيستمر لمدة 4 أيام متواصلة شهر ديسمبر القادم.

وكشفت مصادر مطلعة بأن حفل الزفاف سيقاك في فندق كمبينسكي عشتار البحر الميت الذي تم حجزه بالكامل لـ 700 ضيف، وما يتبع ذلك من زيارتهم لبعض المناطق السياحية والاسواق التجارية داخل البلد.

فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في الأردن بأنها ستبذل جهودًا كبيرة لتنويع مصادرها السياحية، وفتح آفاق جديدة للمنتج السياحي الاردني عالميًا، وتشجيع أسواق جديدة في آسيا وأوروبا لزيارة المقصد السياحي من خلال الترويج وتسهيل إجراءات سياحة الزفاف لاستقطاب السوق الهندي وغيره من الأسواق.

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وتوجهت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالآونة الأخيرة للاهتمام بسياحة الزفاف والترويج للمنتج السياحي الاردني وبعض المناطق السياحية التي تتمتع بمناخ وملاذ شرق أوسطي مميز في الاردن، كمدينة البترا التي تعد من عجائب الدنيا السبعة، والبحر الميت الذي يعد اخفض نقطة على الأرض وغيرها من المناطق الجميلة والمميزة بالأردن التي تناسب أذواق الجميع، من خلال استهداف مكاتب السياحة الهندية المتخصصة بالترويج لحفلات الزفاف خارج الهند.

وتحتل الهند السوق الأول في سياحة حفلات الزفاف، حيث يبلغ قيمة سوق حفلات الزفاف الهندي 50 مليارًا في العام، ويقيم أثرياؤها ما يقرب من 10 آلاف حفل زفاف خارج الهند، وبعض العائلات تنفق من نصف مليون إلى 5 ملايين يورو، وقد تصل الارقام إلى 70 مليون يورو وأكثر على حفل الزفاف الواحد، فقد أقيم في تركيا 15 حفل زفاف لهنود في عام 2019، بلغت تكلفتهم حوالي 100 مليون دولار، بحسب تقارير عالمية.

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