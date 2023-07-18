سيارة فارهة وحراسة أمنية.. إيدي كوهين يُعلّق على إطلالة مشاري العفاسي في كندا

البوابة - تعرض المنشد والقارىء الكويتي مشاري العفاسي لانتقادات واسعة حتى اتهمه البعض بالتبذير والتناقض على خلفية رحلته المُرفهة في كندا وظهوره الباذخ لدى لقاءه أبناء الجالية المسلمة هناك.

الحكاية بدأت قبل أيام، حين انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا للعفاسي أثناء تواجده في إحدى المدن الكندية راكبًا سيارة "رولز رويس" باللون الأسود، ومحاطًا بحراسة مُشدّدة ومرتديًا أفخم الملابس.

وشوهد العفاسي في الصورة سروالًا باللون الأبيض، وتي شيرت سوداء، ونظارة شمسيّة، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المعلقين الذين رأوا بأن إطلالته لا تتناسب مع عبارات "الزهد" و"التواضع" التي كان يحث عليها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة خروج العفاسي من أحد الفنادق في كندا، محاطًا بحراسة مشددة ثم وركب السيارة الفارهة.

ولاقى ظهور العفاسي الأخير في كندا انقسامًا بين المغردين، فوسط الانتقادات التي طالته، دافع آخرون عنه وقالوا أن الله وحده من يحقّ له مُحاسبته على نيّته التي يعرفها الخالق.

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الشيخ مشاري راشد العفاسي في ضيافة مسلمي كندا. pic.twitter.com/UnJJ6fnogi July 9, 2023

إيدي كوهين ينتقد مشاري العفاسي

دخل الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين على موجة الجدل الدائر حول مظهر المنشد والقارىء الكويتي العفاسي، متعمدًا إثارة الفتنة وكتب في حسابه على موقع التدوين "تويتر" مُغردًا: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.. تعادي الأخونجية ربنا يرزقك من وسع كدة زي ما حضراتكم شايفين العفاسي".

وأرفق كوهين تغريدته بصورة تتضمن تفاصيل ملابس العفاسي مع أسعارها الأمر الذي دفع العفاسي للرد عليه قائلًا: "ما ألومك يا كوهين فأنت أهل للحسد، والظاهر أن هذه التغريدة عورتك.. الإخونجية تاج رأسك براحتهم يمونون ويقولون ما يريدون".

مشاري العفاسي يعلق على الجدل

رد العفاسي على الانتقادات التي طالته بسبب صور له في سيارة فارهة وطائرات، بالقول أن "الرولز رويس" ليست له، بل تبرّعت بها إحدى الشركات لنقله فيها أثناء زيارته الأخيرة لكندا.

وكتب العفاسي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".