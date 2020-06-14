سيدة أوكرانيا الأولى تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

أعلن المكتب الرئاسي لجمهورية أوكرانيا عن إصابة "أولينا" زوجة الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" بفيروس "كورونا" المُستجد.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب الرئيس على قناة "تلغرام" يوم الجمعة الماضي: "تلقت زوجة رئيسة أوكرانيا أولينا زيلينسكا نتيجة إيجابية للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من أن السيدة الأولى بحالة جيدة، ولا تعاني من أعراض المرض".

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وأضاف البيان: "تتلقى أولينا زيلينسكا العلاج المناسب، وهي بمعزل عن أفراد العائلة الآخرين. بينما جاءت نتيجة الفحص المخبري للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأطفال سلبية".

وأوضح البيان: "مكان وتوقيت حدوث العدوى لا يزالا غير معروفين، وتم إبلاغ جميع الأشخاص الذين تم التواصل معهم على الفور بالخطر المحتمل للإصابة. ويتم إعلامهم بضرورة الحفاظ على العزلة الذاتية، وأهمية إجراء فحص مخبري".

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ووفقًا لمعطيات المكتب الصحفي، التزمت "أولينا" خلال اجتماعات العمل في المنزل بقواعد الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة، وتم فحصها مخبريًا للكشف عن الفيروس بانتظام، وذلك وفقًا لمتطلبات بروتوكول الأمان، وكانت نتائج الاختبار الأولي الذي أجري في أوائل يونيو سلبية.

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