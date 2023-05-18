سيدة غير محجبة تعتلي منبرًا في المغرب.. ما قصة الصورة المتداولة؟

البوابة - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بصورة سيدة غير محجبة تعتلي منبرًا في أحد المساجد التي قيل بأنه يقع في مدينة فاس المغربية.

وأظهرت الصورة المتداولة سيدة غير محجبة تعتلي منبر العلماء فيما يجلس بالقرب منها الشيخ الفاسي الفهري، شيخ الزاوية الفاسية ونائب رئيس جامعة القرويين وخطيب جامع القرويين بفاس.

واستقبلت منصات التواصل الاجتماعي الصورة بانقسام شديد، بين من عبر عن غضبه واستياءه من تواجد مرأة داخل المسجد دون غطاء على رأسها واعتلائها المنبر ورأوا بأن ما قامت به السيدة يُعد خرقًا لحرمة المسجد.

سيدة غير محجبة تعتلي منبر مسجد في المغرب

في المقابل طالب آخرون بعدم التسرع وإطلاق الأحكام المسبقة حول الصورة المتداولة دون فهم حقيقة الأمر.

كشفت مصادر مطلعة حقيقة الصورة المتداولة، وتبين أن تواجد المرأة غير المحجبة في الجامع جاء تزامنًا مع عقد فعالية ثقافية ضمن أيام التراث المنظمة لمدة ثلاثة أيام، في الفترة ما بين 12 إلى 14 مايو.

وأقيمت هذه الفعالية الثقافية يوم السبت الماضي في زاوية عبدالقادر الفاسي الفهري، الكائنة في منطقة الرصيف بفاس، للاحتفاء بتراث العاصمة العلمية للمملكة المغربية.

أما فيما يتعلق بالكرسي الذي اعتلته السيدة، تبين بأنه كرسي عادي وليس منبرًا كما ذكر الكثيرون.

وحول موضوع الجلسة التي أدارتها السيدة في منطقة غير مخصصة للصلاة كانت عن "حقوق الإنسان والتراث"، باعتبارها ناشطة حقوقية من مدينة فاس.