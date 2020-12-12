سيدة من زامبيا تقاضي حبيبها لسبب غريب.. ما القصة؟

تنتظر جميع الفتيات ان يتقدم إليهن شريك الحياة من اجل بدء حياة سعيدة ومرحلة جديدة و من المحبط للغاية ان تطول فترة الانتظار حتى يتحقق هذا الأمر وهذا ما دفع سيدة بزامبيا لرفع قضية على حبيبها ووالد طفلها بسبب تأخره في إتمام زواجه بها.

تعود بداية الأحداث لرفع جيرترود نغوما، البالغة من العمر 26 عامًا والتي تقطن بمدينة ندولا، زامبيا دعوى قضائية على حبيبها هربرت سالاليكي، 28 عامًا بسبب وجودهما سويًا منذ ثماني سنوات، أنجبا خلالها طفل وبالرغم من ذلك لم يتقدم سالاليكي للزواج بها على الرغم من انه قد وعدها من قبل بالزواج.

وقالت نغوما في دعواها انها تريد ان يتم وضع مستقبل محدد للعلاقة وانها ملت انتظاره للزواج بها واتهمته بعدم الجدية في علاقتهما بالرغم من انه بالفعل دفع مبلغ المهر لذويها وتابعت ان من حقها ان تعرف مصير هذه العلاقة.

وذكرت نغوما ايضًا انها اصبحت تشكك في اخلاص سالاليكي لها بعد ان شاهدته محادثاته مع فتاة اخرى.

أما عن سالاليكي فقد دافع عن نفسه قائلًا انه مازال يحبها ولكن لا يستطيع الزواج بها لأنها لا تهتم به كما ينبغي ولا يستطيعان إيجاد لغة حوار بينهما كما ان أوضاعه المالية غير مستقرة ولا يملك الأموال اللازمة لإقامة حفل زفاف.

من العادات المعروفة في زامبيا ان الرجل يدفع مهر الزواج لعائلة خطيبته كضمان انه سيعتني بابنتهم جيدًا ويرعاها.

والجدير ذكره ان الحبيبان لا يعيشان معًا إطلاقًا حتى بعد إنجاب الطفل، نغوما مازالت تعيش في منزل والديها .

وجاء قرار القاضية إيفلين نالويز في محكمة كابوشي المحلية برفض الدعوى لأن السلطات المختصة ليس بيدها شيء تستطيع فعله حيال هذه الدعوى وأنه على نغوما وسالاليكي تسوية خلافاتهما خارج الإطار القضائي.

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