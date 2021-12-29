سيرك دو جلاس موسم الرياض 2022 : أسعار التذاكر – طريقة الحجز

يفاجئ موسم الرياض 2022 زوّاره يومًا بعد يوم بفعاليات ترفيهية وعروض عالمية وحفلات موسيقية تقام في 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض ومنها فعاليات سيرك دو جلاس.

وفي 27 ديسمبر 2021، انطلقت فعاليات سيرك "دوجلاس" والذي يقدم لجمهوره عروضًا ترفيهية على الجليد تفوق الخيال تروي قصة رحلة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالموسيقى والألوان والألعاب البهلوانية.

وتتميز فعاليات "سيرك دوجلاس" بتقديمها العروض الجليدية بتقنيات تجعل الجمهور يعيش تجربة مختلفة ممزوجة بالتشويق والإثارة وتبقيهم في حالة اندماج حتى نهاية العرض.

سيرك دو جلاس موسم الرياض 2022

ستقام فعاليات "سيرك دوجلاس" موسم الرياض 2022 على أرضية جليدية مبنية لهذا الغرض تم تزويدها بحوالي 35 كم من الأنابيب تحت الجلد، وذلك من أجل إبقاء الأرضية مجمدة عند درجة حرارة -15 درجة مئوية.

كما تتضمن فعاليات "سيرك دوجلاس" عروض وألعاب تعتمد على الخفة مثل الألعاب البهلوانية، التي تستقطب جانب كبير من الزوّار خاصة الأطفال.

وسيقام العرض الترفيهي مع مجموعة من محترفي رياضة التزلج أوروبيون وعالميين، ولاعبين أولمبيين سابقين.

أسعار تذاكر سيرك دو جلاس موسم الرياض 2022

فئة A 210 ريال سعودي فئة B 130 ريال سعودي فئة C 95 ريال سعودي VIP 300 ريال سعودي

*الأسعار شاملة الضريبة

طريقة حجز تذاكر سيرك دو جلاس

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2021 (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية سيرك دو جلاس

"بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

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ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا

موسم الرياض 2021

بدأت فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض في 20 أكتوبر 2021 حاملًا في جعبته أكثر من 7000 حدث ترفيهي، بما في ذلك الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضة.

وتقام فعاليات موسم الرياض 2021 على 14 منطقة وهي: بوليفارد رياض سيتي، أوايسس الرياض، فيا رياض، كومبات فيلد، ونتر وندرلاند، واجهة الرياض، المربع، رياض سفاري، العاذرية، ذا قروفز، نبض الرياض، قرية زمان، شجرة السلام، خلوها.

وتشمل فعاليات موسم الرياض 2022 هذا العالم نحو 18 مسرحية عربية و 70 حفلة موسيقية عربية و 350 عرض مسرحي و 10 معارض دولية ومعرض ومزاد دولي للسيارات، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية.

كما تتضمن فعاليات موسم الرياض على أمسيات شعرية ومعرض خاص للشعر وعروض شعرية للمحاورة، وتجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان تفاعلي للرماية.

ولن ننسى فعاليات تجربة الشجرة العملاقة، ورحلات السفاري الشيقة ومهرجان الرياض للألعاب، ومعرض العطور، ومهرجان الأنمي السعودي، ومعرض للألعاب الإلكترونية، ومعرض المجوهرات.