"سيلفي ملكي" يشعل مواقع التواصل.. جمع خادم الحرمين بابنه محمد

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة "سيلفي" للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء بن سلمان، حوارًا مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، وأكد فيه أن بلاده لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.

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وأضاف بن سلمان أن بلاده "أيّدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، إيمانًا منّا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازمًا تجاه إيران"، معربًا عن أمله "أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي".

وفي ردود الفعل على مواقف بن سلمان، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، ، أن ما جاء في تصريحات ولي العهد السعودي بشأن توجيه الاتهام إلى إيران حول القضايا المختلفة، استمرار للنهج الخاطئ السابق".

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