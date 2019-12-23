شابة بريطانية تفقد خاتم زفافها.. لتجده في أغرب مكان في العالم (صور)

أدركت فتاة بريطانية شاركت في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها بلادها منذ الـ12 من ديسمبر الجاري بأنها فقدت خاتم زفافها الذي تحتفظ فيه كذكرى من والدتها.

وقال "شارلوت" (22 عامًا) لصحيفة "مترو" البريطانية بأنها لم تدرك فقدان الخاتم إلا بعد أن عادت الى المنزل بعد يوم عمل طويل اختتمته بالإدلاء بصوتها في صندوق الاقتراع الموجود في مدرسة "كلوفرليا" الابتدائية في تيمبرلي بمدينة مانشستر.

وقالت "شارلوت" بأنها بحثت عنه هناك كثيرًا دون جدوى، وشعرت بانزعاج شديد، ولم تفكر بمراجعة مركز الاقتراع، إذ أنها لم تتذكر متى أضاعت الخاتم.. وأين، لكن صديقة قدمت إشارة أمل لها، عندما سألتها: هل أدليت بصوتك في الانتخابات؟، وأضافت الصديقة "شاهدت إعلانًا على شبكات التواصل الاجتماعي يشير إلى العثور على خاتم داخل صندوق اقتراع بمدرسة أساسية في مانشستر".

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وفورًا، هاتفت "شارلوت" إدارة المدرسة وأعطتها أوصاف الخاتم، التي تطابقت مع الخاتم الموجود لديهم، وأعربت عن سعادتها الغامرة بالعثور على الخاتم العزيز على قبلها واستعادتها إياه من صندوق الاقتراع.

وقال موظفو لجنة الاقتراع المتواجدة في المدرسة بأنهم عثروا على الخاتم داخل أحد الصناديق خلال عملية الفرز، ثم قاموا بكتابة تغريدة عبر موقع التدوين "تويتر" بحثًا عن المالك الحقيقي للخاتم الذي يبدو "عتيقًا".

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يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في بريطانيا تأتي بعد الانتخابات التي أجريت في عامي 2015 و2017.

ويجري التصويت في مراكز الاقتراع التي جرى تجهيزها في المدارس والكنائس ومباني البلدية، ومواقع أخرى غير معتادة، بما في ذلك مغاسل الملابس.

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