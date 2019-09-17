شاب لبناني يعاني من حالة نادرة تمنعه من تناول الطعام .. "وضعي حرجٌ وأناشد أهل الخير"

ناشد شاب لبناني مصاب بمرض نادر أهل الخير تقديم مساعدة طارئة له تمكنه من العلاج في الخارج فورًا قبل أن يخطفه الموت في رسالة فيديو مؤثرة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الشاب محمد ريما (27 عامًا) بأنه يعاني من وضع صحي صعب نتيجة إصابته بمرض "البورفيريا" الذي يمنعه من تناول الطعام، وبأنه لم يذق طعم الأكل منذ 6 أو 7 أيام.

وانتقد الشاب محمد أداء وزارة الصحة اللبنانية مشيرًا إلى أنها "تقاعست عن مساعدته بعدما وعدته بذلك، وأوضح أن المعنيين في الوزارة طلبوا منه انتظار عودة وزير الصحة من الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، فيما وضعه الصحي حرج للغاية، ويحتاج إلى علاج سريع في المستشفى".

وناشد محمد "أهل الخير" لمساعدته على تأمين تكاليف العلاج.

وفي هذا الوقت بدأت مجموعة من الناشطين بجمع التبرعات لمحمد في مخيم البداوي، فيما يعمل ناشطون آخرون على جمع التبرعات عبر "فيسبوك".

وقد بلغ مجموع ما تم جمعه حتى الآن 23 ألف دولار أمريكي من أصل 328 ألف دولار أمريكي.

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ما هو مرض الـ"برفيريا"؟

البُرفيرية هي مجموعة من الاضطرابات الموروثة أو المكتسبة لانزيمات معينة في مسار التخليق الحيوي للـهيم (وتسمى أيضا مسار البورفيرين). ويتم تصنيفها بصورة عامة إلى البورفيريات الحادة (الكبدية) والبورفيريات الجلدية (المُكوِنة للكريات الحمر)، استنادًا إلى أماكن الإفراط في إنتاج وتراكم البورفيرنيات (أو سلائفها الكيميائية). وهي تظهر إما بمضاعفات عصبية أو بمشاكل في الجلد (أو كلاهما أحيانًا).

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علامات المرض:

تؤثر البورفيريا الحادة أو الكبدية في المقام الأول على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى ألم في البطن وقيء، والاعتلال العصبي الحاد، وضعف العضلات، نوبات التشنج، والاضطرابات النفسية، بما في ذلك الهلوسة والاكتئاب والقلق، وجنون الشك والاضطهاد. عدم انتظام القلب وسرعة دقات القلب (سرعة معدل ضربات القلب) التي يمكن أن تتطور عند تأثر الجهاز العصبي. الألم يمكن أن يكون شديد ويمكن في بعض الحالات أن يكون حادًا ومزمنًا في طبيعته. ويوجد إمساك في كثير من الأحيان، حيث أن الجهاز العصبي للأمعاء يتأثر، ولكن يمكن أيضًا أن يحدث إسهال.

في ضوء العديد من الأعراض، والحدوث الغير شائع نسبيًا للبورفيريا قد يشتبه في البداية في أن يكون المريض له حالة آخرى غير ذات صلة. على سبيل المثال، فيمكن أن يحدث تشخيص خاطئ لالتهاب الأعصاب المصاحب للبورفيريا الحادة بأنه متلازمة جيان باريه، واختبار البورفيريا عادة ما يوصى به في تلك السيناريوهات. تتميز الذئبة الحمامية الجهازية بالحساسية للضوء، ونوبات الألم وتشترك في أعراض أخرى مختلفة مع البورفيريا.