شاب هندي يعبد "ترامب" ويصنع تمثالا له في معبد خاص

لطالما اعتبر الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" شخصية مثيرة للاهتمام ليس بمنصبه فقط باعتباره رئيس واحدة من أكبر دول العالم، بل بتصرفاته وحركاته، لكن من الواضح أن "إثارة الجدل" لم تتوقف عنده بل وصلت الى معجبيه وعشاقه!

يواظب شاب هندي على "عبادة" الرئيس الأمريكي "ترامب" منذ سنوات، بعد أن صنع له تمثالًا، ودأب على إقامة طقوس في معبد خاص به.

وقال الهندي ويدعى "بوسا كريشنا" الذي يقيم في قرية كوني بولاية تيلانغانا، أنه نشر منذ على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يعبد "ترامب" منذ عدة سنوات.

وقال: "قلت لوالدي إنني أريد أن أموت وأنا مولع بترامب، وفي حينه وافق على الأمر ودعمني".

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وتابع: "أضع صورة ترامب في غرفة العبادة الى جانب آلهة هندوسية أخرى، وأقدم لها الكركم والزهور بشكل يومي".

وأشار الى أن فكرة عبادة "ترامب" راودته بعد مقتل الشاب الهندي "سرينيفاس كوتشيبوتلا"، وهو مهندس برمجيات، على يد أحد المحاربين القدامى في البحرية الأمريكية خلال عملية إطلاق النار أمام مدرسة في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية شهر فبراير من عام 2017.

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وقال: "لقد شعرت بألم شديد بعد الحادث، اعتقدت أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يفهم بها الرئيس الأمريكي وشعبه عظمة الهنود هي إظهار حبنا وعطفنا تجاههم، ولهذا السبب بدأت في عبادة ترامب على أمل أن تصله الصلوات في يوم من الأيام".

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