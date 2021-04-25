شاب ياباني يثير الجدل بعد كشفه عن سبب ارتباطه بـ35 سيدة في آن واحد!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بخبر غريب من نوعه ولا يحدث كل يوم، حيث جاء في التفاصيل أن شاب ياباني يواعد 35 أمرأة في الوقت نفسه، وما زاد الصدمة لدى الجميع هو تبرير الشاب الياباني لهذا العدد من العلاقات مع النساء.

وفي التفاصيل، تم القبض على الشاب المحتال تاكاشي مياغاوا البالغ 39 عامًا بتهمة الاحتيال والتلاعب بـ"موعد عيد ميلاده"، وذلك بعد مواعدته لـ35 أمرأة في الوقت نفسه بدافع الحصول على هدايا وبطاقات عيد ميلاد باستمرار على مدار السنة بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان لدى الشاب المحتال خطة احتيال مميزة، وهي أن يقول لكل واحدة من الـ35 حبيبة تواريخ مختلفة لعيد ميلاده، وسارت خطته الشيطانية تعمل بكفاءة حتى تم اكتشافها.

وأخبر المحتال الياباني واحدة من ضحاياه وتبلغ من العمر 47 عاما بأن عيد ميلاده هو الثاني والعشرون من فبراير، وزعمت ضحية أخرى تبلغ من العمر 40 عاما أنه أخبرها أن ذلك في يوليو، وقالت امرأة أخرى تبلغ من العمر 35 عاما إنها تعتقد أن عيد ميلاده في أبريل، بينما عيد ميلاده الحقيقي في 13 نوفمبر، واستطاع تاكاشي أن يخدع 35 امرأة ولكن يحتمل أن يكون هناك المزيد من الضحايا.

وخلال تلك الفترة التي خدع فيها السيدات حصل على هدايا ومبالغ قدرها 100000 ين ياباني من خلال الأموال التي يتم إنفاقها على هدايا عيد الميلاد والملابس والنقود.

والمشتبه به التقى بضحاياه أثناء عمله في شركة تسويق، واستهدف النساء العازبات وبدأ كل علاقة بالاقتراح بأن الزواج سيكون على الورق، وتم الكشف عن خطته عندما شكلت النساء "جمعية الضحايا" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشفن أنهن على علاقة بنفس الشخص بعد تداول صورته وتعرفوا عليه وأبلغن الشرطة.

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