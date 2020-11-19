شاب يبصق على السعودية مشاعل الجلعود في حائل وترد.. "لا تنفع أن تكون مدينة سياحية"!

أثارت نجمة "سناب شات" السعودية مشاعل الجلعود جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تعرضها للاعتداء والبصق عليها في حائل.

وقالت مشاعل بالفيديو أنها زارت جميع مدن وقرى السعودية ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل وذلك بعد قيام أحد الشباب بالبصق عليها أثناء شراء القهوة من أحد مقاهي في حائل.

#مشاعل_الجلعود



يعني اول شي وش طلعك وقت ازمة كرونا

ومخالفه الانظمه بعد ..

ثاني شي الله يكرم اهل حايل عنك متى

تنقلع ذي اللي يسئون لبنات بلدنا ..

كل من خذت الجنسيه صارت سعوديه وتتصدر المشهد .. والله حلال فيك ماجاك

يالمهبوله يالتافهه pic.twitter.com/wlmPYxiFqP — ناصر الغامدي (@nos___19) November 19, 2020

وأضافت: "لن أنقل صورة سيئة ولا أشخاص سيئين ولكن رأيي الشخصي حائل لا تنفع أن تكون مدينة سياحية، لكن الاحترام مطلوب من الجميع".

وأشارت الى أن شخصًا تعدى عليها لفظيًا، كما أنها تعرضت للتعدي اللفظي في أحد المقاهي السابقة وقالوا لها: "أحنا لا نتشرف بكم وما راح نبيع لكم".

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وقد أثار الفيديو ردود فعل متباينة بين السعوديين فمنهم من انتقد الاعتداء على مشاعل الجلعود فيما برر البعض الاخر ذلك كونها لم تلتزم بثقافة المجتمع، عبر وسم "#مشاعل_الجلعود.

وكتبت إحدى الناشطات: "ترا مو عشانها كاشفة وجهها أو مو متحجبة هذا الشي يعطيكم الحق تتعدون عليها لفظيًا او جسديًا اذا تبون صلاحها ادعولها وبطلو همجية".

يذكر أن مشاعل الجلعود كانت قد أثارت الجدل سابقًا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتجول في شوارع الرياض دون عباءة سوداء أو حجاب في مشهد لم يعهده السعوديون من قبل وتصدر حينها وسم سعوديات دون عباءة في السعودية.

وبررت مشاعل تصرفها آنذاك بأنها "اعتمدت" على كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في "حرية اختيار اللباس" سواء بعباءة أو دونها.

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