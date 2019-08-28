شاب يتحرش جنسيًا بفتاة مُنقبة في السعودية.. ومغردون يطالبون بمعاقبته

أثار مقطع فيديو لرجل يتحرش لفظيًا بفتاة مُنقبة تظهر على شاشة التلفزيون حالة من الغضب والسخط بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو رجلًا يقوم بوصف فتاة مُنقبة لمتابعيه على تطبيق "سناب شات" بعبارات خادشة للحياء يتعذر موقع "البوابة" من نشرها على صفحاته.

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وعبر وسم "#متحرش_بمنقبة"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، طالب مغردون السلطات المعنية بمعاقبة الشاب وإيقاع أشد العقوبات به وفقًا للأنظمة التي كفلها القانون المعمول به بالسعودية.

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قانون التحرش في السعودية:

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق العام الماضي على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي.

ويهدف المشروع المؤلف من 8 مواد إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

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ويفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

كما يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم الدين الإسلامي، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.

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