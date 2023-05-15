البوابة - رصد مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي شابًا يقلب يمينًا ويسارًا على الطريق العام في مشهٍد قيل بأنه التقط في أحد مناطق الكويت قبل أيام.

ويظهر في الفيديو المتداول شابًا يقوم بحركات مريبة في الطريق العام قبل أن يسقط أرضًا ويصرخ بأعلى صوته ثم ويبدأ بالتقلب يمينًا ويسارًا وسط صدمة وذهول من كانوا حوله في الشارع.

وفي الوقت الذي لم يتم التعليق على مقطع الفيديو من جهة رسمية، ذكر عدد من المغردين بأن ما أصاب الشاب من حالة هستيرية كان بسبب تناوله مادة مخدرة يطلق عليها اسم الشبو.

شاب يتحول إلى زومبي ويثير الرعب في شوارع الكويت

الأكثر تداولًا في الكويت حالياً :

وافد يتقلب في إحدى شوارع الكويت .. نتيجة تعاطيه مادة تعد من اخطر واشرس انواع المخدرات الكيميائية يصل الانسان فيها إلى مرحلة الزومبي

pic.twitter.com/DbM10ycHge — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 15, 2023

وعلى الرغم من تحفظ الكثيرين بشأن تداول مقطع الفيديو، إلا أن عدد من المعلقين أكدوا ضرورة نشره وتداوله لتحذير الآخرين وخاصة الشباب من تناول هذه المادة السامة المميتة.

وحرص عدد من المغردين على تداول تفاصيل ومعلومات دقيقة تتعلق بمادة الشبو المميتة، وأرفقوها بمقاطع فيديو مرعبة ترصد حالات مشابهة تشهدها شوارع أمريكا في الفترة الأخيرة.

وأظهرت هذه المقاطع شبابًا يتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ويتحركون بلا هدف، بعد تناولهم مخدر الشبو -واسمه العلمي ميثامفيتامين، وهو مادة خطيرة جدًّا تسبب الإدمان، ويرتبط بمشاكل صحية جسدية وعقلية مزمنة.

وبحسب تقارير طبية، فإن مخدر الشبو يعد منبهًا للجهاز العصبي المركزي ويتسبب في إطلاق مستويات عالية من الدوبامين (مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالسعادة).