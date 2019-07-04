شاب يرتدي تنورة أثناء العمل.. والسبب "مُضحك"!

قرر شاب هولندي الذهاب إلى العمل مرتديًا تنورة بدلًا من البدلة الرسمية التي اعتاد ارتدائها في الأيام العادية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب "بيم ستينبرغن" من مدينة هيلفيرسوم (21 عامًا) راجع قسم شؤون الموظفين في الشركة التي يعمل بها لمعرفة سبب عدم تمكنه من ارتداء سراويل قصيرة في العمل، فتبين أن السبب هو أن السروايل القصيرة مظهر لا يدل على الأناقة، وفقًا لقسم شؤون الموظفين.

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كما عرف "ستينبرغن" في القسم نفسه أن ارتداء التنورة مسموح به شرط ألا تكون قصيرة جدًا وإذا كانت "الساقين بحالة جيدة".

لذا قرر الموظف الهولندي استبدال السروال القصيل (الشورت) بتنورة من إحدى صديقاته ولبسها وقدم بها إلى العمل.

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وكتب "ستينبرغن" تعليقًا على الصورة التي نشرها في "تويتر" وهو مرتديًا التنورة في العمل: "إن الجميع ضحك، لكن زملائي لم يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت قلب الموقف".

وأضاف متباهيًا، "لقد وصفني الكثيرون بالبطل وأشادوا بشجاعتي".

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ويعتقد الموظف الهولندي أن حظر السراويل القصيرة تخلف و"خطوة إلى الوراء"، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد حظر ذلك.

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