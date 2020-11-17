شاب يُجبر طفلة على تدخين "الحشيش" ويتحرش بها.. والأمن المصري يتدخل!

أثار مقطع فيديو لشاب يُجبر فتاة على شرب "سيجارة حشيش" غضب واستياء روّاد مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبته والقبض عليه.

ويتضمن الفيديو المتدول تعاطي الشاب مخدر الحشيش من خلال سيجارة، ثم قام بإعطائها لطفلة صغيرة تجلس بحضنه ثم قام بتصويرها وهو يضع السيجارة في فمها، فضلًا عن أنه ظهر دون ملابس أثناء إتيانه لذلك الفعل المشين.

ودشن روّاد موقع التدوين "تويتر" وسم "#بلاغ_للنائب_العام_لإنقاذ_الطفلة" للمطالبة بالقبض على المُتحرش فيما أشار عدد من المغردين الى أن الطفلة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنته وقام بخطفها.

وكشفت وسائل إلاعلام محلية في مصر أن الأجهزة الأمنية تجري تحريات موسعة في واقعة قيام شاب بإجبار طفلة على تناول سيجارة حشيش بمحافظة بورسعيد.

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وقال المحامي ياسر قنطوش بأنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 14126، طالب فيه بضبط وإحضار الشاب الذي ظهر في الفيديو.

وجاء في البلاغ المرفق بمقطع فيديو للواقعة، أن الفيديو يتضمن تعاطي المشكو في حقه مخدر الحشيش من خلال سيجارة، وإعطائها لطفلة صغيرة.

وأضاف قطنوش في بلاغه بأن الواقعة تمثل تعديًا وانتهاكًا لحقوق الطفلة الصغيرة، ما يعرض حياتها للخطر، خاصة وأن الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير من المواطنين.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك حقوق الطفلة وتصويرها في وضع يخل بالآداب.

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