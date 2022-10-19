شاروخان مصر يتزوج 4 فتيات في يوم واحد.. حقيقة أم فيلم بوليوود؟

لا ينفك الشاب المصري سمير العدلي، الذي يُلقب نفسه بـ"شاروخان مصر" أو "شاروخان الغلابة"، عن إثارة الجدل في كل تصرف أو تصريح يصدر منه والذي يقصد من خلاله تصدر الترند وكسب المزيد من الشهرة.

وبعد ظهوره في مقاطع فيديو عفوية يتحدث فيه باللغة الهندية ويقوم بحركات استعراضية مُقلدًا مشاهير بوليوود، أعلن شاروخان مصر قبل أيام زواجه من 4 فتيات في يومٍ واحد.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سمير، الملقب بـ"شاروخان مصر"، وهو يصطحب زوجاته الأربع من صالون التجميل استعدادًا للتوجه إلى مكان ما.

وظهر شاروخان مصر في مقطع الفيديو وهو يقود زوجاته الأربع نحو مركبته قبل أن يُفاجئ بأصوات الزفة المصرية التي بدأت بالغناء والرقص فرحًا بهذا العرس.

ولم يتمكن متناقلو مقطع الفيديو من إخفاء دهشتهم لزواج "شاروخان مصر" من أربع سيدات في يوٍم واحد، فيما اعتبر البعض أن حفل الزفاف يُعد الأول من نوعه في مصر.

في المقابل، رأى عدد من المعلقين أن حفل زفاف شاروخان "مُزيف" ولا يتجاوز فكرة أنه مجرد "جلسة تصوير" سيخضع لها العريس مع 4 فتيات بهدف إثارة الجدل.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة مقطع الفيديو أو توقيت تصويره.

شاروخان مصر

شاب مصري يدعى سمير العدلي وهو من مواليد محافظة قنا الواقعة في جنوب الصعيد المصري، دفعه حب أفلام بوليوود منذ الصغر والتأثر بمشاهير السينما الهندية إلى حفظ الكثير من الكلمات والأغاني باللغة الهندية.

ورغم عدم إتقانه القراءة والكتابة باللغة الهندية، إلا أن ذلك لم يمنعه من تصوير مقاطع فيديو يستعرض من خلالها مهارته في ترديد الأغاني الهندية.

حصل سمير العدلي على الحزام الأسود وبات يعرف بـ"شاروخان قنا" أو "شاروخان الغلابة".