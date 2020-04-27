شاعر سعودي ينتقد المرأة لشربها القهوة.. "وش هالمساجة"

أثارت تغريدة كتبها شاعر سعودي نبطي ينتقد فيها شرب النساء للقهوة بأنواعها المختلفة مدعيًا بأنها طقسًا خاصًا بالرجال فقط.

وقال الشاعر حاكم مشعل المعلا في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" مستنكرًا: أي نعم.. ضد..انتن يالبنات وش عرفكن بالقهوة.. من متى القهوة للرجال والله انه عيب على البنت تقول (أبي أكيف راسي بنفجال قهوة) وش هالمساجة".

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وتابع في تغريدته المثيرة للجدل:"مع احترامي لك ولكل بنت محترمةـ البنت مشروبها الشاي لا بأس به.. أنا أبي أكيف راسي بفنجال.. الحمد لله!".

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين السعوديين بين مؤيدٍ لفكرة الشاعر السعودي وبأن شرب الفتيات للقهوة أمرًا يفقدهن أنوثتهن (حسب قول بعض المغردين)، ومنهم من انتقد الشاعر وفكرته.

وبعد تعرضه للانتقاد، كتب الشاعر السعودي تغريدة برر فيها فعتله قال فيها: "صباح المطر وصباح القهوة.. مبارح غردت مشاكس أحد الاخوات عن القهوة، ترى طفشانين ونطقطق، اخذت بعدًا آخر المسألة، مجرد رأي حتى وان كلامي كان حادًا بعض الشيء لكن المشكلة السب والقذف واللعن، وبعض الاخوات ادخلت الدين بالموضوع.. وآسفاه على بنت بلدي تكون بهذه الاخلاق.. طبعًا ليس الجميع".

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وبعدها بساعات، عاد الشاعر السعودي ليفتح باب الجدل مرة ثانية وهذه المرة حول شرب الشيشة، فيما إذا كانت مناسبة للنساء أم أنها حكرًا على الرجال فقط، حتى أنه أقحم حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد بهذه المسألة بطريقة غير مباشرة.

وقال في تغريدته: "اما الشيشه ، كنت اتوقع انها للرجال فقط ؟!. لكن بعد ماشف امير "شرق سلوى" .. خاين الجيره #تميم_بن_حمد_الثاني يشربها يجب الاعتراف انها مشروب النساء والرجال!!".

اما الشيشه .، كنت اتوقع انها

للرجال فقط ؟!

لكن بعد ماشف امير "شرق سلوى "

خاين الجيره #تميم_بن_حمد_الثاني يشربها

يجب الاعتراف انها مشروب

النساء والرجال!! — حاكم مشعل المعلا (@hakmalmualla) April 27, 2020

يذكر أن الشاعر حاكم مشعل المعلا هو الفائز ببرنامج (شاعر المليون) بنسخته الثالثة.