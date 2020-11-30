شامة.. أول "روبوت" مغربي لمحاربة التمييز ضد المرأة

أبرم صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة مع "شاما"، أول روبوت مغربي الصنع 100٪، لإطلاق حملة مدتها 16 يومًا لمكافحة التمييز القائم على أساس التنوع الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة على موقعها الرسمي أنها خلال هذه الحملة العالمية سيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع جامعة "القاضي عياد" المغربية لاستكشاف وسائل الذكاء الاصطناعي في مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.

وبذلك تشارك شامة في إطلاق الحملة العالمية عبر فيديو توعوي ضد كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وتم إطلاق هذا الفيديو على المنصات الرقمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان يوم 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وسيتم دعوة صناع القرار والشركاء وقادة الرأي والشخصيات الأخرى للانضمام إلى شاما، من خلال الحملة الرقمية JoinSHAMA# للتعبير رسميًا وبصوت واحد عن عدم التسامح مع العنف والممارسات التي تؤذي النساء والفتيات.

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وفي المغرب، لا يزال انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مقلقًا، وفقًا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرًا إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، أبلغت أكثر من امرأة من كل امرأتين عن تعرضها لشكل من أشكال العنف.

وفي عام 2018، كانت الفتيات الصغيرات أكثر عرضة للعنف، حيث تم تقديم 32104 طلبات زواج أطفال، 95٪ منها كانت لفتيات.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فقد تم قبول الغالبية العظمى من هذه الطلبات بنسبة 85٪ بين عامي 2011 و 2018.

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