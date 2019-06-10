شاهد.. أول قطة في العالم تحصل على 4 أطراف اصطناعية

في حدث فريد من نوعه، حصلت قطة محظوظة على 4 أطراف اصطناعية بعد أن فقدت أرجلها الأربعة؛ بسبب الصقيع.

وبدأت القطة التي تعد أول حيوان أليف في العالم يزود بأربعة أطراف اصطناعية، تتعلم المشي مرة أخرى، بعد أن تم تزويدها بأطراف من التيتانيوم، صُنعت خصيصًا في روسيا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، خضع الحيوان الأليف المهجور لعملية بتر لكل أقدامه؛ بسبب الغرغرينا بعد معاناته من حالة تُعرف باسم "قضمة صقيع" في مدينة "تومسك" الروسية، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي العادة يتم إعدام القطط الروسية التي تعاني من نفس مصير القطة المسماة "ريزيك"، ولكن لحسن حظها عثر عليها مالك جديد حنون ورعاها.

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وزودت إحدى العيادات في منطقة "نوفوسيبيرسك" القطة بأطراف اصطناعية متطورة مصممة باستخدام التصوير المقطعي بالكمبيوتر والنمذجة ثلاثية الأبعاد.

وقال الطبيب البيطري "سيرجي غورشكوف": "إنها بالتأكيد أول قطة في العالم تخضع لمثل هذه العمليات الجراحية، حيث تم إيصال الأطراف الاصطناعية بشكل كامل بالجلد والعظام".

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وأوضح: "تتميز الأطراف الاصطناعية بجزء إسفنجي يتم زراعته داخل الجسم، حتى يتمكن نسيج العظم من النمو داخله، ولقد حققنا نتيجة جيدة".

ومن جانبه لم تحاول القطة إزالة الأطراف، مما يشير إلى أنها راضية عن قدرتها الجديدة على التحرك.

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وتعد عيادة الدكتور "غورشكوف" رائدة في ابتكار طرق جديدة لمساعدة الحيوانات المصابة، كما حصلت على براءة اختراع لتطوير أطراف اصطناعية للطيور، وتعمل العيادة أيضًا على إعادة بناء منقار الببغاوات المصابة والحوافر للماشية.

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