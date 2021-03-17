شاهد رد فعل فتى الزرقاء بعد الحكم على المتهمين الستة بالإعدام‎ شنقًا حتى الموت

سادت حالة من الفرح في الشارع الأردني بعد صدور الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت لستة من المتهمين بقضية فتى الزرقاء "صالح" الذي تعرض لهجوم همجي من قبل مجموعة قامت بفقء عينه وبتر ساعدي يديه قبل أشهر.

وترأس الجلسة رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، والقاضي المدني عفيف الخوالدة، وعضوية القاضي العسكري المقدم عامر هلسة، بحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد يوسف خريسات.

وأصدرت حكمًا على 6 متهمين بالإعدام شنقًا حتى الموت، ومتهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وحبس متهم لمدة 15 سنة، ومتهم آخر 10 سنوات، وبراءة البقية والبالغ عددهم 7 أشخاص.

ويحاكم 17 متهمًا في القضية بينهم متهم فار من وجه العدالة، فيما استمعت المحكمة خلال عقد جلساتها إلى قرابة 50 شاهد نيابة ودفاع بالقضية.

ووجهت المحكمة 9 تهم للمتورطين في القضية وهي:

1- جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

2- جناية تشكيل عصابة أشرار.

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.

6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.

8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

ونفى المتهمون في تشرين الثاني من العام الماضي، التهم المسندة إليهم.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة استملت ملف قضية فتى الزرقاء صالح، في 21 تشرين الأول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

وكان "صالح" قد أسعف الى مستشفى الزرقاء الحكومي في 13 تشرين الأول 2020 بحالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه.

وبعد صدور الحكم، ظهر صالح في مقطع فيديو يعبر فيه عن سعادته بصدور الحكم قال فيه: "الحمد لله صدر حكم الإعدام على 6 حتى الموت، أشكر الملك عبدالله الثاني على الحكم العادل، كما أشكر أمن الدولة لأنهم أخذوا حقي، وأشكر الشعب الأردني عل وقوفهم معي وسندهم لي".

الأردن 🇯🇴:



الحكم بإعدام 6 متهمين من أصل 17 في قضية فتى الزرقاء التي قطعت يديه 👏👏

pic.twitter.com/Iys39nUws7 — Celebs World (@Celebrities_Wo) March 17, 2021

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