شاهد بالفيديو: الأمير محمد بن سلمان يصطحب أردوغان بسيارة "توغ" التركية

البوابة - اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقر إقامته في جدة مستخدمًا سيارة "توغ - TOGG" التركية الكهربائية التي قدمها له الضيف التركي هدية له خلال زيارته الرسمية إلى السعودية يوم أمس الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته مواقع إخبارية سعودية، الأمير محمد بن سلمان وهو يقود السيارة التركية وإلى جانبه الرئيس التركي الرئيس أردوغان في مشهدٍ أثار تفاعلًا كبيرًا لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى عدد كبير من المغردين إعجابهم الشديد بتواضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورأوا بأن حرصه على إيصال ضيفه التركي بنفسه دليلًا على كرم الضيافة التي تحظى بتقدير كبير في الثقافة السعودية، إذ يبذل السعوديون جهودًا كبيرة لإشعار ضيوفهم بالترحيب.

كما رأى عدد من المعلقين أن مشهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقود المركبة التركية وإلى جواره الرئيس التركي؛ يعكس عمق العلاقات الأخوية والودية التي تربط الزعيمين بشكل خاص، والبلدين الشقيقين بشكل عام.

الأمير محمد بن سلمان يختبر سيارة توغ التركية

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيارتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللأمير محمد بن سلمان.

وشوهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتفحص سيارة "توغ - TOGG" لفترة في ساحة قصر السلام الملكي بجدة قبل أن يقودها لينقل الرئيس التركي أردوغان إلى الفندق الذي يقيم فيه في جدة

وذكرت وسائل إعلام محلية في السعودية أن سام "باموق قلعة"، أي قلعة القطن، كان قد أطلق على السيارة المهداة لولي العهد السعودي، وهو اسم منطقة سياحية هامة تقع في ولاية دنيزلي غربي تركيا.

سيارة توغ التركية

بدأت تركيا العمل في مصنع سيارات توغ الجديدة في 2018، بغرض جعل تركيا أكثر استقلالية عن شركات صناعة السيارات الأجنبية، وخطوة مهمة للمساهمة في نهوض صناعة السيارات التركية.

في 29 أكتوبر 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانًا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ"، إذ تمتلك تركيا الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة.

مواصفات سيارة توغ التركية

أعلنت شركة توغ - TOGG عن طرح سيارة من فئة "C-SUV" بنسختين.

فئة T10X RWD: دفع خلفي وباستطاعة 160 كيلو واط/ 218 حصان وبعزم دوران 350 Nm وبنسختي بطاريات 314 كيلو متر و523 كيلو متر - السعور 953 ألف ليرة تركي (50 ألف دولار أمريكي)

بطارية T10X يمكنها الوصول إلى 80 بالمئة شحن في فترة أقصر من 28 دقيقة بفضل الشحن السريع.

توفر T10X قيادة آمنة في كافة ظروف الطرق بفضل 7 وسائد هوائية ونظام مساعدة قيادة متقدم يدعم بنية تحتية قوية ومتينة.