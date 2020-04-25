شاهد تمساح غاضب يهاجم عائلة أمريكية في منزلها (فيديو)

شاركت عائلة أمريكية تعيش بولاية كارولينا الجنوبية مقطع فيديو لتمساح ضخم هاجم الفناء الخلفي لمنزلهم.

وقالت عائلة لوسادا عن التمساح، الذي يبدو أنه مشهور، بل ومعروف أيضًا محليًا في قرية "هيلتون هيد" باسم "جورج الكبير"، أنه انتهى به المطاف عند الباب الخلفي لمنزلهم يوم الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة "أيلاند باكيت".

وقالت العائلة إن "جورج" كان بحالة مزاجية سيئة عندما وصل إلى المنزل، حيث تسبب في دمار لبعض الأثاث في فنائهم، كما اصطدم بذيله في باب زجاجي كاد أن ينكسر.

وأشار فرناندو لوسادا رب العائلة أن التماسيح شائعة في المنطقة، موضحًا أن هناك بحيرات أمام المنزل وخلفه: "نحن نرى ذلك كل يوم في هيلتون هيد، ولكن لم يصل الحال لأن يتواجدوا في الأفنية الخلفية للمنازل".

وأضاف: "استطاع أربعة حراس اصطحاب التمساح في النهاية إلى البحيرة" متابعًا: "طالما أنه لا يؤذي أي شخص، فلابد أن يعود إلى منزله، نحن بحاجة فقط إلى توخي الحذر".

