شاهد كيف سافرت أطول امرأة في العالم عبر الطائرة لأول مرة

تمكنت التركية "روميزا جيلجي"، صاحبة لقب أطول امرأة في العالم ، من تحقيق أمنيتها والسفر عبر الطائرة بعد أن اتبعت الخطوط الجوية التركية إجراءات خاصة كي تقوم بهذه المهمة "الاستثنائية" بنجاحٍ وثباتٍ وبدون أي معوِّقات.

ونشرت وسائل إعلام عالمية صورًا من رحلة "جيلجي" التي بدأتها من مدينة إسطنبول التركية وانتهت في فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في حدثٍ عالمي مرتبط بموسوعة "غينس" باعتبارها صاحبة لقب أطول امرأة على قيد الحياة بطول 2 متر و15 سنتيمتر (7 أقدام و 0.7 بوصة).

كما نشرت "جيلجي" صورًا من رحلتها التي استمرت 13 ساعة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" والتي أظهرت الإجراءات التي نفذتها خطوط الطيران التركية من أجل تسهيل رحلتها والمتمثلة بإزالة 6 مقاعد متتالية لإفساح المجال لها.

وأرفقت "جيلجي” البالغة من العمر 25 عامًا صورها على "إنستغرام" بتعليق قالت فيه: "كانت رحلة لا تشوبها شائبة من البداية إلى النهاية، أشكر جميع الأشخاص الذين شاركوا في رحلتي".

وتابعت: "كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، وأنا اليوم في أمريكا من أجل العثور على المزيد من الفرص".

في المقابل، ردت الخطوط الجوية التركية على منشور "جيلجي" بالشكر، مؤكدة تقديم المساعدة لها في المستقبل.

أطول امرأة في العالم

وكانت التركية "جيلجي" قد سجلت الرقم القياسي لدى موسوعة غينيس منذ عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ثم الاعتراف بها باعتبارها أطول امرأة في العالم في أكتوبر 2021.

وذكرت الموسوعة حينها أن "جيلجي" قد شُخصت بـ”متلازمة ويفر" الوراثية والتي تسبب نموًا متسارعًا وتقدمًا ملحوظًا في طول العظام، لكنها تؤدي أيضًا إلى محدودية حركة المفاصل وعدم الاستقرار عند المشي وصعوبات في التنفس والبلع.