شبح "كورونا" يتسلل رسميًا الى عالم الرياضة.. مدافع يوفنتوس "روغاني" أول المصابين

أثار نبأ إصابة مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي "دانييلي روغاني" بفايروس "كورونا المُستجد" (كوفيد 19) صدمة العالم، وذلك عقب التأكد من إيجابية فحصه، ليصبح أول لاعب في العالم يصاب به.

وأعلن النادي الإيطالي بأن الفحص الذي خضع له مدافعه "روغاني" البالغ من العمر 25 عامًا للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

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دانييلي روغاني

وأشار النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة في بيان إلى أنه "يقوم حاليًا بجميع عمليات العزل المطلوبة للاعب بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه.

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روغاني قبل ايام!

وبات "روغاني" أول لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يصاب بفيروس كورونا الذي حصد 827 شخصًا في إيطاليا حيث سجلت أكثر من 12 ألف حالة لا سيما في شمال البلاد.

يذكر أن الحكومة الإيطالية قررت تعليق الدوري الإيطالي حتى 3 ابريل المقبل، فإن إعلان نتيجة الفحص الإيجابي لـ"روغاني" تعقد بعض الشيء إمكانية إقامة مباراة يوفنتوس وليون الفرنسي في إياب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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كما أعلن وزير المالية الإيطالي "روبرتو غاليتيري"، الأربعاء، تخصيص 25 مليار يورو (28 مليار دولار أمريكي)، لمواجهة انتشار الفيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من بدء إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة الإيطالية في كافة أنحاء البلاد.

وعرضت الصين إرسال إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه إلى إيطاليا مع استمرار تفشي المرض فيها.

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