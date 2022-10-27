شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية تكشف عن وجهها الحقيقي .. لن تصدق شكلها

عادت الإيرانية سحر تبر، المُلقبة بـ أنجلينا جولي الإيرانية ، إلى الواجهة مجددًا بعدما كشفت عن وجهها الحقيقي لأول مرة بعد خروجها من السجن بتهمة "إهانة الحجاب.

وشكّل الظهور الإعلامي الأول لسحر (21 عامًا) بعد خروجها من السجن "صدمة" للكثيرين بسبب تغير ملامح وجهها بشكلٍ ملحوظ واكتسابها بعض الكيلوغرامات حتى إنها لم تعد تشبه الممثلة الأمريكية أو شخصية "الزومبي" التي كانت قد اشتهرت بها سابقًا.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي صدمتهم وذهولهم عند رؤية وجه سحر لأول مرة بعدما أمضت 14 شهرًا في السجن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي بعد وفاة مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها للحجاب بالطريقة المناسبة.

أنجلينا جولي إيران

وخلال اللقاء التلفزيوني، كشفت سحر حقيقة الصورة المرعبة التي كانت سببًا في شهرتها قبل سنوات والتي بدت فيها كـ"الزومبي" أو مصاصي الدماء.

وقالت سحر أنه وبعد إطلاق سراحها من السجن خضعت لبعض الإجراءات التجميلية، مثل تجميل الأنف وحشو الشفاه بمادة الفيلر وشفط الدهون.

وحول صورتها الشهيرة، أكدت سحر أنها "معدلة" عبر برنامج "فوتوشوب" بالإضافة إلى تطبيق مكياج سينمائي خاص حتى يبدو شكلها مرعبًا.

كما كشفت سحر تبر أو طبر أن اسمها الحقيقي هو "فاطمة خيشوند"، وأن الصورة المرعبة لها هي سبب شهرتها على مستوى العالم.

سجن أنجلينا جولي الإيرانية

أقرت محكمة إيرانية في ديسمبر 2020 حكمًا بالسجن 10 سنوات على سحر تبر المعروفة بـ"أنجلينا جولي الإيرانية"، بعد عام من اعتقالها بتهمة الإباحية وإهانة المقدسات.

وتضمنت التهم الموجهة إلى سحر حينها:

التجديف

التحريض على العنف

كسب الدخل من خلال وسائل غير مناسبة

شجيع الشباب على الفساد والإباحية

ودعت سحر في وقت من الأوقات الممثلة "أنجلينا جولي" إلى شن حملة من أجل إطلاق سراحها، قائلة: "لإيران تاريخ في تعذيب النساء، نحن بحاجة إلى أن نتحد ضد هذا التمييز العنصري بين الجنسين".

وبعد سجنها، أطلق العديد من الأشخاص حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للإفراج عنها، ومن بينهم الناشطة مسيح علي نجاد التي غردت قائلة: "سحر طبر فتاة إيرانية تقبع بالسجن نتيجة مزحة صغيرة، والدتها تبكي كل يوم لتحرير ابنتها البريئة".

وفي أواخر أكتوبر 2019، بث التلفزيون الرسمي الإيراني اعترافات لسحر عبرت فيه عن ندمها، فينا وصفها التقرير بـ"الضحية ذات الشخصية غير الطبيعية" وبأنها تعتمد "الابتذال" على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشارت السجلات الطبية حينها أن سحر مصابة بمرض عقلي، ولها تاريخ من الزيارات إلى مستشفيات الأمراض النفسية.