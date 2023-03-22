شجاعة نادرة.. أطباء يواصلون إجراء عملية جراحية أثناء زلزال باكستان

البوابة - في الوقت الذي شوهد فيه معظم الناس يركضون بحثًا عن الأمان أثناء الزلزال الذي ضرب جامو وكشمير وأجزاء من شمال الهند مساء الثلاثاء بقوة 6.8 على مقياس ريختر، أثبت مجموعة من الأطباء شجاعتهم في هذه الأوقات العصيبة.

وتلقت الكوادر الطبية في مستشفى بجبهارا الفرعي في ولاية أنانتناج جنوبي إقليم كشمير الباكستاني على إشادة واسعة لموقفهم الشجاع وثباتهم أثناء وقوع الزلزال.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول ثبات الأطباء أثناء إجراءهم عملية جراحية لأحد المرضى لحظة وقوع الزلزال المدمر وانقطاع التيار الكهربائي واستمروا بأداء عمليتهم الجراحية حتى عاد التيار الكهربائي مرة أخرى عبر المولدات الاحتياطية.

فريق طبي باكستاني يواصل إجراء عملية جراحية أثناء الزلزال#زلزله pic.twitter.com/C13TQAAFnK — hamada abd elwahab (@hamadada46) March 21, 2023

وأثنى متداولو مقطع الفيديو على شجاعة الفريق الطبي ورباطة جأشهم وأعادوا نشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة شابينا شاه، طبيبة أمراض النساء في مستشفى بجبهارا الفرعي، على ضرورة التصرف بشكلٍ عقلاني أثناء حالة الذعر حتى يسير كل شيء بسلاسة.

وقالت الدكتورة شابينا: "في وقت سابق، كنا نخشى أيضًا على سلامتنا لأننا أيضًا بشر، لكننا أدركنا بعد ذلك أن المريض يجب أن يكون أولويتنا في جميع الظروف، حتى أكملنا الجراحة بنجاح".

ومع انتشار الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، كتب أحد مستخدمي موقع التدوين "تويتر": "يجب أن يمنح الأطباء والممرضين الذين ظهروا في مقطع الفيديو مكافأة على إظهار الهدوء ورباطة الجأش والحفاظ على حياة المولود الجديد والمريضة".

زلزال باكستان

هزت سلسلة زلازل قوية مناطق من الهند وباكستان وأفغانستان بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر مما أدى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بالإضافة إلى فرار السكان وهم مذعورين من منازلهم ومكاتبهم.

وتمركز الزلزال العنيف في جبال "هندو كوش" في مقاطعة بدخشان، وهي منطقة تقع على خط صدع جيولوجي وتتعرض للزلازل بشكل متكرر، بحسب المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل.



