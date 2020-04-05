شرطة "سياتل" تخوض مطاردة مثيرة مع سيارة مسرعة.. والسائق كلب!

أوقفت شرطة مدينة "سياتل" الأمريكية سيارة، بعد عملية مطاردة مثيرة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة، ليتبين لها أن الجالس وراء المقود هو كلب «بيتبول».

وكشفت الشرطية المحلية "هيذر اكستمان" بأنها تلقت بعد ظهر الأحد اتصالات طارئة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة في أحد شوارع المدينة.

وقالت "هيذر" بأن عملية المطاردة استمرت لساعات حين رفضت السيارة التوقف مرتين قبل الاصطدام بسيارتين ومرورها على طريق Centennial Trail المخصص للمشاة وراكبي الدراجات.

وأفادت الشرطية بأن هذا الطريق عادة ما يكون مليئ بالأشخاص لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أي شخص.

ولإيقاف السيارة، اضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة ليتبين بأن كلبًا من فصيلة "بيتبول" في مقعد السائق، وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات.

​

وعمدت الشرطة الى وقيف طألبرتو تيتو اليخندرو" البالغ 51 عامًا الذي أقر الرجل بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات، وبأنه كان يعلم الكلب القيادة.

لمزيد من اختيار المحرر:

جامعة بريطانية توظف 5 كلاب ضمن طاقمها.. ما هي مهمتها؟