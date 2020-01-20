شركة طيران صينية تُجبر مسافرة على إجراء اختبار حمل قبل السماح لها بالصعود الى الطائرة

فوجئت مسافرة عبر شركة طيران صينية بطلب أحد موظفيها بإجراء اختبار حمل قبل الالتحاق برحلتها المتوجهة من هونغ كونغ إلى جزيرة "سايبان" الأمريكية.

وكشفت المسافرة "ميدوري نيشيدا" بأن موظفي شركة "هونغ كونغ إكسبرس" للطيران طلبوا منها إثبات أنها لم تكن حاملًا، عندما كانت تستعد للتوجه من هونغ كونغ إلى سايبان لزيارة والديها في 9 نوفمر الماضي.

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وأكدت "نيشيدا" (25 عامًا) لطاقم الطائرة أنها غير حامل، من خلال استبيان تسجيل الوصول، إلا أنهم أجبروها على دخول المرحاض وجعلوها تجري الاختبار التجريبي للحمل، قبل أن يسمحوا لها بالصعود إلى الطائرة بعد صدور النتيجة التي تثبت عدم حملها.

وذكرت شركة الطيران أن الاختبار كان مطلوبًا لضمان "عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية"، فيما وصفت "نيشيدا" التجربة بـ"المهينة والمحبطة" بالرغم من اعتذار شركة الطيران.

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وقالت الشركة في بيان رسمي بأنها تعمل على مراجعة هذه السياسية، وقالت الشركة: "استجابة للمخاوف التي أثارتها السلطات في سايبان، اتخذنا إجراءات في الرحلات الجوية اعتبارًا من فبراير 2019، للمساعدة على ضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية".

يذكر أن جزيرة سايبان تعد أرضًا أمريكية، وهي جزء من جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ، لذا أصبحت نقطة جذب للأمهات الصينيات الحوامل أن يلدن أطفالهن هناك طمعًا للحصول على جنسية الأمريكية.

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