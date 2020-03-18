شركة فرنسية تطرح دواء يعالج مصابي "كورونا".. لكن ما علاقة مرض الملاريا؟

"بلانكيل" الدواء المضاد للملاريا يمكن أن يكون علاجًا ناجعًا للشفاء من فيروس "كورونا"... هذا ما أعلنت عنه شركة "سانوفي" الدوائية الفرنسية أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان رسمي بأن هذا الدواء برهن على نتائج "واعدة"، وبأنها مستعدة لتقديم ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض.

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عقار بلانكيل

وأوضحت الشركة بأن دراسة أجريت على 24 مريضًا أظهرت أن الفيروس اختفى من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

وأشار متحدث باسم "سانوفي" إلى أنه على ضوء النتائج المشجعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشددًا في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

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وأوصح بأن عقار "بلاكنيل" مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

فيما قال البروفسور "ديدييه راوول"، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور "راوول" على 24 مريضًا بفيروس "كورونا" المُستجد، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

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وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية "سيبيث ندياي" قالت في وقت سابق إن هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

من جهته قال وزير الصحة أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "لقد اطلعتُ على النتائج، وأعطيت الإذن بأن تجري فِرَق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى".

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وأعرب الوزير عن أمله في أن "تؤكد هذه التجارب الجديدة النتائج المثيرة للاهتمام" التي حصل عليها البروفسور راوول، وشدد على "الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتصل بسياسة عامة في مجال الصحة، مبنيًّا على بيانات علمية موثوق بها وعمليات تحقق لا لبس فيها".